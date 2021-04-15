國際體育事務校園宣講 前進屏東領學子遊歷奧運看世界

中華奧林匹克委員會受教育部體育署委託辦理「國際體育事務知能校園宣講」，今天進行第3場講座，前往屏東與在地國立屏東科技大學休閒運動健康系與體育室合作，邀請到國際體育運動志工交流協會理事長詹鈞智分享多次擔任奧運國際志工過程及參與國際賽事經驗等，將體育志工相關知能傳遞到全國各地，期盼吸引更多優秀人才成為國際體育事務生力軍。

全台面積最大的屏東科技大學，近年來致力培育南部休閒運動健康產業及管理的人才，積極與國際間接軌，強化學生經營管理、運動防護及健康促進等實務技能。

為此，中華奧會精心安排長期耕耘國內國際體育志工培訓，以及參與多屆奧運會經驗的詹鈞智分享自身的國際觀，透過他幽默風氣的演講內容，讓與會人員宛如親臨賽會現場工作，帶領學子們遊歷奧運看世界，瞭解國際體育事務奧妙，鼓勵從事志願服務工作為國內體育團體服務。

目前東京奧運邁入倒數階段，中華隊全員積極備戰，不畏疫情征戰世界各地爭取奧運參賽資格，中華奧會昨天公布年度全新運動員形象照片，未來也將透過多樣化的活動方式，邀請全民一同為中華隊加油應援，成為每位選手堅強的後盾。

此外，深受各界期待的「國際體育事務人才培訓營」，目前正緊鑼密鼓籌劃中，今年將採分流培訓結合混成教學方式，針對新、複訓學員給予不同的課程內容，其中新訓訂於5月29日至6月6日連續兩個周六、日辦理，而複訓學員在6月19日舉行。屆時相關消息或報名資訊，將公布於中華奧會官方網站及社群平台，敬請各位拭目以待。