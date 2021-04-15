LPGA／樂天高球賽首輪 徐薇淩並列第7落後領先者3桿

台灣高球女將徐薇淩今天在LPGA樂天錦標賽首輪有5鳥、0柏忌的完美表現，以低於標準桿5桿的67桿成績並列第7，落後兩名並列領先者3桿差距。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）樂天錦標賽（Lotte Championship），今天起在夏威夷歐胡島的卡波雷（Kapolei）進行4天共72洞的賽事。

徐薇淩與韓裔紐西蘭籍的前球后高寶璟（Lydia Ko）、韓國女將金世煐（Sei Young Kim）等人並列第7名。

美國女將阿爾托馬雷（Brittany Altomare）今天在第1洞到第7洞間連抓7隻小鳥，後9洞在第10洞、第14洞抓下小鳥，且整場比賽僅在第15洞吞下柏忌，繳出低於標準桿8桿的64桿。

日裔菲律賓選手笹生優花（Yuka Saso）這一輪則是抓下8隻小鳥，沒有吞下任何柏忌，同樣交出64桿成績，與阿爾托馬雷並列領先。

尋求在此賽事3連霸的加拿大女將韓德森（BrookeM. Henderson），今天打出5鳥、1柏忌，低於標準桿4桿的68桿，暫時並列第14名。