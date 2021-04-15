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花式滑冰／全國菁英錦標賽 19日小巨蛋登場
2022年北京冬季奧運倒數不到10個月，「2021年全國花式滑冰菁英錦標賽暨俱樂部聯賽」將於19、20日在台北小巨蛋冰上樂園登場，這場賽事也是我國選拔國際滑冰總會（ISU） 2021到22年賽季花式滑冰代表隊選手的資格賽。
配合今年9月在德國登場的2022年北京冬奧資格賽、10月北京舉行的2021年亞洲花式滑冰錦標賽，2021年全國花式滑冰菁英錦標賽暨俱樂部聯賽預計有來自全國65位菁英選手參與，爭取最高榮譽。
因隔離和疫情問題，代表台灣出戰3月底的2021 ISU世界錦標賽的馬安安，原規畫世錦賽結束就從瑞典回國，卻因隔離天數趕不及順利參賽，不過國內仍有甫升成人組的丁子涵及去年升上成人組的葉哲宇領軍，內容精采可期。
今年賽事除全程採用ISU國際滑冰總會裁判IJS系統與最新技術通告作為賽事正式評分系統和標準，也邀請到來自澳洲及韓國的ISU 國際技術官員參與賽事，外國技術官員將採視訊連線，同步與國內裁判組一同參與賽事評分。
除了場內競技之外，今年賽事攜手台北市政府社會局、賽事17個贊助商、國家花式滑冰代表隊選手及協會滑冰愛心教練，賽後將一同加入公益滑冰課程服務行列，針對弱勢兒童與少年提供一系列免費滑冰體驗課程，去年度服務燒燙傷兒童，今年則拓展服務家暴、聽障、智障的兒少，讓更多弱勢兒少能夠享受滑冰的樂趣，增強自信心。
競賽期間的少年A組、青年組和成年組長短曲賽事，愛爾達體育3台及教育部體育署youtube頻道MOE Sports將合作直播，無法到場的冰迷仍能透過螢幕欣賞選手冰上英姿。
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