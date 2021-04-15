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日疫情復燃國內停辦聲浪再起 東奧倒數百天難題

台灣醒報 / 台北報導
東奧已逼近倒數百天內，但隨東京大阪疫情增溫，反對輿論又上升。(photo from Wikimedia)
東奧已逼近倒數百天內，但隨東京大阪疫情增溫，反對輿論又上升。(photo from Wikimedia)

媒體突傳日本東奧可能有變數？主因是日本執政黨高級官員15日突然開口，自民黨秘書二阶俊博針對近期疫情升溫，若需要喊停、得毫不猶豫下決定，不過英媒引述該國奧會主席羅伯森的看法，認為日本最多是採取無觀眾舉行。如今已進入東奧倒數不到百天，各國都有菁英選手為了東奧資格，冒著風險前往各地參加資格賽，東奧喊卡絕非易事。

日本疫情超慘

根據《ABC網》報導，按照日本14日公佈疫情現況，在緊急狀態撤除後，東京的染疫規模持續上升，大阪更寫下創紀錄的當日1130例，全境4千例讓東奧又回到輿論的風口浪尖。

有別於日本多數官員都採取閉口不言，以大膽針砭時事出名的日本自民黨秘書二阶俊博，15日提到，若日本無法應對持續增加的疫情案例，甚至到了難以承辦的時刻，必須毫不猶豫下決定（喊停東奧），而這段話被各大媒體廣傳。

運動員冒風險搶積分

不過，據《天空體育》引述英國奧委會主席羅伯森爵士所言，他毫不懷疑奧運的舉行，問題是在如何舉行？最多就是採取無觀眾的閉場模式，這也與行政改革大臣河野太郎鬆口表態的內容類似，河野15日受訪時說「估計會與過往奧運不太相同。」

目前距離奧運倒數百天，前置準備、防疫措施都已花費巨額資金與長時間的規劃商討，甚至連各國菁英運動員都還得冒著風險，前往海外各地參加東奧資格賽，環環相扣的賽事鏈讓喊停東奧成為難事，更是一項日本高層的苦差。

台灣運動員現況

另外，針對台灣運動員參加東奧資格，目前已獲得正賽門票的包含射箭、射擊、游泳、競體、自由車、桌球、馬術、拳擊等項目，共計有31個項目參與席次，而近期還有更多台灣好手得為了資格而出國征戰，包含柔道的楊勇緯得征戰大滿貫賽拼積分，羽球也在一姐戴資穎率領下搶門票，預計下個月前往馬來西亞與新加坡站，跆拳道、田徑的積分資格賽都仍處於現在進行式。

至於備受期待的奪牌希望舉重和空手道雖沒打完資格賽，不過奪席次機率相對高，舉重女神郭婞淳則是得參賽補滿場數就能得到門票（女子59公斤量級積分仍保持第一），而文姿云得參加里斯本空手道賽事（積分賽最後一戰），只要確保自己的積分持續領先，門票基本上也有半張落在口袋中。

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舉重 田徑

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