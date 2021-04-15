想試試攀岩 初學者該選抱石還是上攀呢？

上攀和抱石的不同

曾聽到有岩友說：我有在抱石但沒有攀岩。其實呢，抱石也是攀岩的一種型態，大家對攀岩固有的印象是爬高高、往上爬，這個我們稱之為「上攀」，還有一種攀爬的形式是「抱石」，兩者的差異簡單來說就是「高度」的不同。

抱石的高度是在四米以下，下方會有安全軟墊，墜落下來會有軟墊減緩衝擊，類似跳高和體操運動的保護機制，所以抱石不需要綁著繩子也可以獨自進行。而一旦超過四米就需要有繩索的保護，一般室內上攀場的高度約在8米至15米之間，必須綁上安全繩和夥伴的觀察與保護，保護你向上攀爬的人稱為「確保者」，所以下方就無需設置軟墊，因為過軟的軟墊反而會影響到下方確保者的移動安全。

第一次攀岩應該要先抱石還是上攀？如果你怕高但又想爬爬看，抱石會是攀岩運動入門的好選擇，如果你是喜歡高度帶給你心跳加速的刺激感，上攀則可以滿足你。抱石的入門門檻相較上攀比較低，上攀需要約繩伴一起互相確保，而抱石只要一個人帶著岩鞋就可以開始，也是孤僻咖的好選擇。

以生理條件來說，上攀的路線較長，肌耐力的需求較高，通常爬完一趟需要休息比較久的時間才能繼續第二次攀爬。抱石的路線較短，偏重肌力和爆發力，可以在短時間內嘗試比較多種的動作練習，因此上攀的選手也會經常在抱石場進行耐力訓練和動作調整。無論哪一項，在攀爬前要預先觀察路徑，並思考要做什麼動作、身體的擺位等等，而上攀因為路線長，如果要一次登頂又更側重判斷與體力分配的能力。

你一定要知道的責任與安全管理

任何的運動或活動都有受傷的風險，選擇一個合格有安全管理的場地是必要的，也必須要認知到，即使有軟墊和繩索保護，若墜落姿勢或確保動作沒有做好，還是有扭傷或骨折等傷害可能性。在開始之前，必須衡量是不是能夠自己承擔責任，所以最基本的自我提問是:「最近是否有身體不適?」如果有頸椎問題、容易頭暈頭痛或其他病症等，都先諮詢醫師比較好。

攀岩到底哪裡好玩？

攀爬的路線有專門設計路線的「定線員」出題，就像一道道謎題千變萬化，岩友們相互交流激盪出不同的爬法，像是日本漫畫攀岩少女中的主角形容為電玩遊戲，設想闖關路徑並累積不同的能力一一去破關。所以很多資深攀岩玩家，在職場上是喜愛動腦研究的專業人士，也有人從攀岩運動中體會許多人生的哲理，最簡單的道理就是「欲速則不達」，攀岩不能只求快，需要身心靈的融合與流暢度，有些路線看起來簡單，但如果沒有事先思索好前進的方式與路線，一味行動的話，就很容易遇到挫折哦，像是明明先出右手可以穩定，但用了左手抓順序不對，有力也無法完成。攀岩對初學者來說也是練心的好方法，因為挫折肯定不少，但身心合一會讓你在攀岩過程感到愉悅，和其他競技運動很不一樣。

是不是練得很精實、很有力量才能爬？

攀岩是一項講求身體的運用，腦力與肌力同時並行的運動，肌力是必備條件，但如果沒有技術擁有再好的力量也沒辦法爬得好，所謂爬的好，就是將身體效能運用至最佳化。每個人在生長過程都有歷經爬的階段，「爬行」是我們與身俱來探索世界的原始能力，攀爬的時候，你可以感受身體每個部位，試著了解它的感受，一直與它對話，用心的連結才能召喚你的身體做出動作。

給初學者的技巧建議

可以先從停留在牆上，試著聆聽身體給你的反饋，感受此時哪裡在用力、哪裡是放鬆，先去了解身體的狀態，再做出下一個動作。我們全身是連結在一起的，在做動作時是由身體中心發出力量延伸到四肢，再拉回蓄力，不斷練習收放之間的掌握，每一次攀爬之後再進行溝通與修正，建立更有效的發力模式，你就能在一次次攀爬的過程，感受到自己的進步。

攀岩是與自己對話的運動，更多時刻是在自我修煉與歷練自己。

「信心喊話」的效果，在攀岩過程你一定會體驗到，對自己信心喊話看似簡單，但透過不斷的練習，嘗試、修正，你不僅能獲得攀岩能力的進步，也會在無形中影響你在職場、生活中的抗壓力哦!

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