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東奧倒數百日／陪練員到奧運國手 吳詩儀美夢成真

聯合報 / 記者曾思儒／高雄即時報導
吳詩儀（右）積極備戰東京奧運。記者季相儒／攝影
吳詩儀（右）積極備戰東京奧運。記者季相儒／攝影

去年3月東京奧運拳擊亞大區資格賽，我國女將吳詩儀打下夢想殿堂的入場券，今天正好是倒數百日，22歲的她立下目標，期待7月上戰場能突破自己。

拿到60公斤級資格的吳詩儀，除是我國4名拿到東奧門票女將中最年輕的面孔，也是東奧該量級年紀最小的代表，她承認初體驗多少有點緊張，「不過還有段時間，真的快到了，才會要自己冷靜冷靜。」

吳詩儀國二開始接受正式訓練，進入西松高中時，大多身份是擔任學姐賓夢婕的陪練員；從「配角」到自己成為擂台焦點，吳詩儀坦言獨自面對還有點不太適應，2018年雅加達亞運甚至感到無助，但這3年又經不少洗禮，她說：「希望奧運能好好調整，突破自己。」

吳詩儀的啟蒙教練賴明輝提到，愛徒肌力、耐力都有提升，且爆發力好，又是國際賽中較年輕的選手，期待奧運一舉突圍。

4名拿到東奧資格的女將，平時除找男選手陪打，每周也有一次的固定對練機會；吳詩儀說，從3名學姐身上也累積許多經驗，盼「4金釵」都能在東奧打出佳績。

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