東奧倒數百日／倒數開幕會緊張 林郁婷難得失眠

昨天參加東京奧運倒數百日宣誓活動，我國拳擊女將林郁婷一直思考7月登場的大賽如何面對，甚至亢奮到睡不著，6點半就起來晨操，渡過難得的失眠夜。

林郁婷去年3月打下東奧女子57公斤級門票，目前也是該量級世界排名第一，7月終於要踏上夢想殿堂，她透露心情緊張中帶著興奮，「我從小就有夢想，要踏上奧運舞台。」

身為世界第一，3月亞大區資格賽也打下金牌，林郁婷明白會被其他選手針對、情蒐，除了更謹慎，她也不斷增加個人能力，除有國訓中心運科人員協助，今年1月也正式聘請美國籍的體能教練加入團隊，林郁婷教頭曾自強就說，愛將幾個月來的身體素質的確有進步，加上合作約10年的心理諮商師合作，生理、心理面面俱到。

林郁婷提到，東奧登場前會慢慢找回比賽感覺，尤其拉高個人進攻能力，以前大概30秒才能進行一波攻擊，現在要將頻率縮短到15秒，且強度要能維持，目標除了「零失誤」，還要握有絕對優勢，最好能把對手圈到角落攻擊到裁判讀秒。