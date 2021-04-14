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東奧倒數百日／找男拳手對練 黃筱雯：說好不打臉

聯合報 / 記者曾思儒／高雄即時報導
黃筱雯（左）為東京奧運積極備戰。記者季相儒／攝影
黃筱雯（左）為東京奧運積極備戰。記者季相儒／攝影

去年3月打下東京奧運拳擊女子51公斤級門票，我國好手黃筱雯面臨和另外3名女將同樣狀況，無法出國下只能多找國內男選手對練，身高177公分的黃筱雯笑說，男生速度快，用力打還是有點吃不消，交手前會先打招呼「說好不打臉」。

黃巧雯正值23歲花樣年華，留著長髮的她除了身上刺青，另外還霧了眉，脫下拳擊手套後就和一般女孩無異。

她提到，平常都和男選手對練為主，不過自己優勢就是高度，速度較慢，男生速度快就很難反擊，肌力和爆發力也有先天差距，她笑說：「賽前會先說好不打臉。」接著馬上補一句，當然不會讓教練知情。

黃筱雯的教練劉宗泰提到，目前女子51公斤級共有6名選手確定取得奧運門票，只有黃筱雯的慣用手是右手，另外5人都是左撇子，現在也會找不同打法型態的左撇子選手和黃筱雯對練，讓子弟兵盡快適應。

除了增加和左撇子對手的實戰，國內比賽多參加54公斤級的黃筱雯，下月全大運就選擇和奧運同樣的51公斤級，在東奧不到百日的倒數中，把握每一次磨練機會。

黃筱雯（右）為東京奧運積極備戰。記者季相儒／攝影
黃筱雯（右）為東京奧運積極備戰。記者季相儒／攝影

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