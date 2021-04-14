東奧倒數百日／陳念琴東奧拳擊拚牌 假想敵列兩大好手

兩度摘下世錦賽金牌的拳擊好手陳念琴，為生涯第2次奧運行積極備戰，她不諱言中國大陸的谷紅、土耳其好手蘇曼尼（Busenaz Sürmeneli）是目前最大假想敵，但實際狀況仍要等美洲和歐洲資格賽結束才會明朗。

陳念琴去年在東京奧運拳擊亞洲／大洋洲區資格賽摘銀、帶回女子69公斤級東奧門票，當時決賽就是敗給谷紅；兩人連同資格賽已交手過3次，陳念琴只有2018年的新德里世錦賽金牌戰拿下對戰勝利。

陳念琴直言，谷紅聰明、肯纏，打起來「很煩」，不過有挑戰下反而也能得到激發，她笑說兩人打法也很相似，「還有大陸教練直接說『妳們的技術實在太像了』。」

蘇曼尼列為假想敵的原因很簡單，世界排名第2的陳念琴笑說：「因為她現在排名是第一。」不過歐洲資格賽還沒進行，蘇曼尼若是不小心落網，局面又會有所不同。

去年3月在約旦拿到奧運門票後，我國拳擊女將就再沒出國機會，陳念琴教練柯文明說，現階段只能多安排國內移地訓練，和國內大專男選手對練，像上周才剛去台中和台體大交流，5月安排去北市大，接續還會去西松高中和陳念琴母校清華大學，他說：「也很感謝大家，都很幫忙，每場比賽我們也有紀錄。」