聽新聞
test
0:00 / 0:00
東奧倒數百日／陳念琴東奧拳擊拚牌 假想敵列兩大好手
兩度摘下世錦賽金牌的拳擊好手陳念琴，為生涯第2次奧運行積極備戰，她不諱言中國大陸的谷紅、土耳其好手蘇曼尼（Busenaz Sürmeneli）是目前最大假想敵，但實際狀況仍要等美洲和歐洲資格賽結束才會明朗。
陳念琴去年在東京奧運拳擊亞洲／大洋洲區資格賽摘銀、帶回女子69公斤級東奧門票，當時決賽就是敗給谷紅；兩人連同資格賽已交手過3次，陳念琴只有2018年的新德里世錦賽金牌戰拿下對戰勝利。
陳念琴直言，谷紅聰明、肯纏，打起來「很煩」，不過有挑戰下反而也能得到激發，她笑說兩人打法也很相似，「還有大陸教練直接說『妳們的技術實在太像了』。」
蘇曼尼列為假想敵的原因很簡單，世界排名第2的陳念琴笑說：「因為她現在排名是第一。」不過歐洲資格賽還沒進行，蘇曼尼若是不小心落網，局面又會有所不同。
去年3月在約旦拿到奧運門票後，我國拳擊女將就再沒出國機會，陳念琴教練柯文明說，現階段只能多安排國內移地訓練，和國內大專男選手對練，像上周才剛去台中和台體大交流，5月安排去北市大，接續還會去西松高中和陳念琴母校清華大學，他說：「也很感謝大家，都很幫忙，每場比賽我們也有紀錄。」
柯文明提到，東京奧運狀況特別，所幸陳念琴有過里約奧運經驗，心情很穩定，讓他放心許多。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言