替男子爭口氣 中國女子三大球都進東奧

東奧距今剩3個多月，各項團體項目資格賽都即將告終，中國女子三大球（籃球、排球、足球）隨著女足13日晚間淘汰南韓女足後，確定會師東京奧運，其中女排最為搶眼，身為里約奧運的金牌團隊早在19年就拿下門票，而中國女籃則是在去年險勝強敵西班牙，連5屆殺進奧運正賽，這也替男子代表隊出了一口怨氣，男排與男足已無緣，男籃僅剩渺茫希望。

奧運三大球

奧運普遍較受重視的團體競賽包含籃球、排球、足球，這三項運動在全球性的受歡迎度比台灣球迷喜愛的棒球還高，中國也用三大球來稱呼，不僅重視三大球，派出的國家隊也能打得好，最頂尖的女排（奧運衛冕軍）在19年就搶下門票，而女籃也在20年擊敗世界第三的西班牙女籃，連5屆闖進奧運正賽，最後就剩今年的女足。

根據《全球時報》報導，女足奧運資格賽亞洲區13日進行預選賽次回合，由於主辦國日本先行拿走一張門票，剩下的2張交由中國與南韓、澳洲與越南分別競爭，中國女足上週（8日）首回合帶著2：1領先，13日只要與南韓打平，就能進軍東京，但南韓上半場連進2球，讓中國女足陷入淘汰邊緣。

女性運動員獲讚

中國靠著當家一姐、曾經旅歐的攻擊手王霜挺身而出，先是罰進自由球追平比分，最終在延長賽靠著個人能力，在禁區邊緣放冷箭超前比分，助中國以總比分4：3搶下珍貴的門票。王霜賽後提到，為了這次資格賽進行艱辛的百日訓練，每天體能訓練都是跑10公里起跳，這讓團隊在延長賽還有體能跑動、拼搶。贏下比賽後，中國社群網站微博也充斥著女足的勝利消息，「女足、東奧」的關鍵字被超過三千萬網民使用。

女子代表隊出色表現自然是替男子團隊爭了一口氣，但在球迷眼中仍舊無法彌平男子代表隊慘澹的成績，男排與男足都屈辱性出局，剩男籃抱存著渺茫的希望（6月開打的落選賽，但難度比預選賽還高，出局機會更高），13日晚間就不少言論討論，男性球員收入遠勝於女性，但中國男子團隊卻反而缺席奧運殿堂，以及希望女性球員收入能提升、更獲關注。

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