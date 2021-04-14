東京奧運倒數100天 中華奧會公布年度運動員形象照片

東京奧運邁入倒數100天，中華隊好手全員積極備戰，為了奧運參賽資格征戰世界各地，運動員專注堅持與奮戰，邀請各界一起扛起熱情加油的角色，成為應援每位中華隊運動員的力量，中華奧會今天公布年度全新運動員形象照片，刻劃運動員的專注與精神，未來也將透過多樣的線上活動，號召全民一起成為中華隊。

東京奧運將在100天後登場，運動員持續力拚奧運資格，調整狀態穩定前進。這次由中華奧會邀請我國12位菁英運動員，包含鄭兆村、郭婞淳、李智凱、雷千瑩、文姿云、林郁婷、王子維、吳佳穎、陳奎儒、王冠閎、王星皓以及丁華恬，以最真實熱血的場上表現呈現出努力不懈的奮戰精神，認真專注的神態背後，數不清汗水和堅毅，就是為了達成夢想，讓台灣站上世界舞台。

中華奧會今天公布年度全新運動員形象照片。圖／中華奧會提供

在這次的拍攝過程中，從李智凱的招牌動作「湯瑪士迴旋」、文姿云的壓腿，到吳佳穎戴上瞄準鏡的專注神情，以貼切專項運動的特性，再再呈現運動員專注的力與美；運動員個個有架式，絲毫不畏懼鏡頭，更用自身專業視角化身動作指導，從頭到腳掌握細節，讓每張形象照都更臻完美。

中華奧會現階段除了積極與國際奧會、東京奧運籌備會聯繫相關細節，在組團籌備上，從防疫配套措施，到每位中華奧運代表團團員們的隨身物資、後勤準備，中華奧會均持續用心籌劃，就是要讓代表團得以無後顧之憂地出征東京，齊聚國人的應援，力挺中華隊拿下最亮眼的成績。

「雷母」雷千瑩以專業視角化身動作指導，讓每張形象照都更臻完美。 圖／中華奧會提供

作為中華隊最堅強的後盾，中華奧會在今年4月成立滿99年，即將在2022年慶祝百周年生日！持續全力備戰東京奧運之際，中華奧會也將透過國際奧會奧林匹克日（Olympic Day）等精彩系列活動，與全民分享奧林匹克的歷史過程，體現奧林匹克精神與價值，並響應國際奧會號召，邀請各界共同參與，攜手共進，邁向未來。