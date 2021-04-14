快訊

直播／拜登老友陶德訪問團抵台 將展開為期三天訪問

台積電南科廠驚傳停電？ 公司回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東京奧運倒數100天 中華奧會公布年度運動員形象照片

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
東京奧運倒數100天，運動員形象亮眼公開，力邀全民一起成為中華隊！ 圖／中華奧會提供
東京奧運倒數100天，運動員形象亮眼公開，力邀全民一起成為中華隊！ 圖／中華奧會提供

東京奧運邁入倒數100天，中華隊好手全員積極備戰，為了奧運參賽資格征戰世界各地，運動員專注堅持與奮戰，邀請各界一起扛起熱情加油的角色，成為應援每位中華隊運動員的力量，中華奧會今天公布年度全新運動員形象照片，刻劃運動員的專注與精神，未來也將透過多樣的線上活動，號召全民一起成為中華隊。

東京奧運將在100天後登場，運動員持續力拚奧運資格，調整狀態穩定前進。這次由中華奧會邀請我國12位菁英運動員，包含鄭兆村、郭婞淳、李智凱、雷千瑩、文姿云、林郁婷、王子維、吳佳穎、陳奎儒、王冠閎、王星皓以及丁華恬，以最真實熱血的場上表現呈現出努力不懈的奮戰精神，認真專注的神態背後，數不清汗水和堅毅，就是為了達成夢想，讓台灣站上世界舞台。

中華奧會今天公布年度全新運動員形象照片。圖／中華奧會提供
中華奧會今天公布年度全新運動員形象照片。圖／中華奧會提供

在這次的拍攝過程中，從李智凱的招牌動作「湯瑪士迴旋」、文姿云的壓腿，到吳佳穎戴上瞄準鏡的專注神情，以貼切專項運動的特性，再再呈現運動員專注的力與美；運動員個個有架式，絲毫不畏懼鏡頭，更用自身專業視角化身動作指導，從頭到腳掌握細節，讓每張形象照都更臻完美。

中華奧會現階段除了積極與國際奧會、東京奧運籌備會聯繫相關細節，在組團籌備上，從防疫配套措施，到每位中華奧運代表團團員們的隨身物資、後勤準備，中華奧會均持續用心籌劃，就是要讓代表團得以無後顧之憂地出征東京，齊聚國人的應援，力挺中華隊拿下最亮眼的成績。

「雷母」雷千瑩以專業視角化身動作指導，讓每張形象照都更臻完美。 圖／中華奧會提供
「雷母」雷千瑩以專業視角化身動作指導，讓每張形象照都更臻完美。 圖／中華奧會提供

作為中華隊最堅強的後盾，中華奧會在今年4月成立滿99年，即將在2022年慶祝百周年生日！持續全力備戰東京奧運之際，中華奧會也將透過國際奧會奧林匹克日（Olympic Day）等精彩系列活動，與全民分享奧林匹克的歷史過程，體現奧林匹克精神與價值，並響應國際奧會號召，邀請各界共同參與，攜手共進，邁向未來。

中華隊 李智凱 文姿云

延伸閱讀

東奧倒數百日／「全明星運動會」好夯 王冠閎也想參賽

東京奧運倒數100天 籌備工作遇疫情舉步維艱

國際奧會不畏疫情 斷言東京奧運一定會辦

東奧倒數百日／不只拚奧運積分 文姿云：出去就想奪金

相關新聞

東京奧運倒數100天 中華奧會公布年度運動員形象照片

東京奧運邁入倒數100天，中華隊好手全員積極備戰，為了奧運參賽資格征戰世界各地，運動員專注堅持與奮戰，邀請各界一起扛起熱...

東奧倒數百日／「蝶王」王冠閎備戰 調整訓練時間

去年在職業聯賽ISL國際游泳聯盟大放異彩，「蝶王」王冠閎年底成為菁英獎最佳男運動員，今年他目標明確，希望在奧運初體驗游進...

東奧倒數百日／看日本東奧選拔影片 泳將王星皓加強意象訓練

東京奧運開幕倒數100天，我國泳將王星皓除了繼續加強拿到奧運門票的200公尺混合式，400公尺混合式也要再拚另張東奧入場...

東奧倒數百日／「全明星運動會」好夯 王冠閎也想參賽

除了即將到來的東京奧運，「台灣蝶王」王冠閎還有一個小心願，就是希望在奧運結束後，能有機會參加近來超夯的運動競技節目「全明...

影／開幕倒數百日 王星皓積極備戰東奧

東京奧運因新冠肺炎疫情影響，從去年延期到今年7月23日開幕，今天正是開幕倒數百日，我國泳將王星皓除了繼續加強拿到奧運門票...

影／自主要求增加訓練 「蝶王」王冠閎積極備戰東奧

東京奧運因新冠肺炎疫情影響，從去年延期到今年7月23日開幕，今天正是開幕倒數百日，「蝶王」王冠閎在左營國訓中心積極為東奧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。