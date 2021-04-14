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影／開幕倒數百日 王星皓積極備戰東奧
東京奧運因新冠肺炎疫情影響，從去年延期到今年7月23日開幕，今天正是開幕倒數百日，我國泳將王星皓除了繼續加強拿到奧運門票的200公尺混合式，400公尺混合式也要再拚另張東奧入場券，王星皓在被問到現在東奧準備狀況時表示，現在還在做加強準備，最近目標是大專盃，當作東奧的前哨戰去拼拼看。
被問到姑姑王琪回來訓練的情況，他表示姑姑回來帶來不太一樣的訓練方式，比較有規劃有目標，平常在訓練的時候也都會用比賽的成績帶入到訓練中該游到幾秒，她對自己蠻有信心，希望400公尺自由式和400公尺混合式都可以達到A標。
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