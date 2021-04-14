東奧倒數百日／「全明星運動會」好夯 王冠閎也想參賽

除了即將到來的東京奧運，「台灣蝶王」王冠閎還有一個小心願，就是希望在奧運結束後，能有機會參加近來超夯的運動競技節目「全明星運動會」，讓更多人了解他不同的一面。

王冠閎是世界青少年200公尺短道紀錄保持人，同時也是奧運A標選手，對於備戰奧運，他強調自己仍積極訓練、戰戰兢兢，教練黃智勇則透露，目標是可以闖進200公尺蝶式決賽，為台灣寫下新紀錄。

外型陽光帥氣的王冠閎聊到時下最夯的電視節目「全明星運動會」時透露，其實節目組當初有邀請過他，不過錄影期間恰好卡到他赴匈牙利參加國際游泳聯盟（ISL）賽事，也只能婉拒。

王冠閎認真地表示，他有小看一下這個節目，「畢竟第1季的亮點挺多的。」他強調，因為這個節目讓體育被更多人看到，他覺得是件好事，因此若有機會能上節目，也覺得挺酷的。

雖然是游泳專長，但王冠閎私底下酷愛球類運動，甚至偶爾打籃球，還會拍攝剪輯並配上音樂放在個人IG上，他笑說：「很多人覺得游泳選手在陸上的運動就不行，我想打破這種刻板印象。」

王冠閎搞笑地說，撇除游泳，籃球和羽球都是他最愛的運動，「不過像我們這種沒什麼技術的，就很吃當天狀況和手感。」他秀出自己打籃球的影片，還臭屁地說：「你看，我的後撤步撤很大步。」

距離東京奧運只剩最後3個多月，王冠閎強調，他在心底雖有個目標，但不會把它放在心上，才不會患得患失。