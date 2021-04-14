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東奧倒數百日／看日本東奧選拔影片 泳將王星皓加強意象訓練

聯合報 / 記者曾思儒／高雄即時報導
王星皓備戰東京奧運。記者季相儒／攝影
王星皓備戰東京奧運。記者季相儒／攝影

東京奧運開幕倒數100天，我國泳將王星皓除了繼續加強拿到奧運門票的200公尺混合式，400公尺混合式也要再拚另張東奧入場券，除有美國來台「加持」的姑姑王琪指導，觀看剛結束的日本國家為東奧選拔賽，成他意象訓練準備東奧的方式。

王星皓2019年就達到200公尺混合式東奧A標，400公尺混合式卻總差臨門一腳，如今東奧已經倒數100天，王星皓強調，有機會達標400公尺混合式，仍會盡力爭取，「如果能比兩項，可以先去適應比賽的張力。」

雖比過雅加達亞運和拿坡里世大運，拿坡里更奪下中華代表團第一面游泳獎牌，現在的王星皓回首，兩場國際綜合賽會和奧運仍有很大差距，他笑說：「現在回想，拿坡里都是小意思了，亞運是沒成績，那時沒很好，只能和自己比，這次（東奧）會想和別人拚成績！」

目前只能在國內比賽，他透過意象訓練模擬國際賽氛圍，休息時間時不時就會選10日剛結束的日本東奧選拔賽影片觀賞。

王星皓和王冠閎上周四也接受新冠肺炎疫苗接踵，兩名泳將都出現身體不適現象，王星皓透露施打當下還不嚴重，之後才有肌肉痠痛、頭暈的副作用，隔天下午照常訓練，他形容說：「很累，練到差點死在水裡，應琪六手臂就舉不起來。」

再休息兩天的王星皓，今天才再正常訓練，也有奧運資歷的姑姑王琪認為，王星皓400公尺混合式和400公尺自由式都有達標機會，期待下月台南登場的全大運達成再拿奧運資格的設定。

王星皓（中）和教練爸爸王耀偉（右）及姑姑王琪。記者季相儒／攝影
王星皓（中）和教練爸爸王耀偉（右）及姑姑王琪。記者季相儒／攝影

亞運 王冠閎

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