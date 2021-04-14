東奧倒數百日／「蝶王」王冠閎備戰 調整訓練時間

去年在職業聯賽ISL國際游泳聯盟大放異彩，「蝶王」王冠閎年底成為菁英獎最佳男運動員，今年他目標明確，希望在奧運初體驗游進決賽，再創台灣泳壇新猷。

東京奧運因新冠肺炎疫情影響，從2020年延期到今年7月23日開幕，今天正是開幕倒數百日，王冠閎教練黃智勇提到，王冠閎十分自律，專屬團隊也包括物理治療師和日本籍的體能教練猪木健夫，愛將每次訓練都有紀錄，目標就是奧運最高殿堂。

「台灣還沒人游進奧運決賽，希望冠閎能給國人一個驚喜。」黃智勇提到，王冠閎的200公尺蝶式個人最佳成績，放在里約奧運可以達到第7名，但想游進奧運決賽要靠「天時、地利、人和」，還要先經過預賽和準決賽考驗。

東奧因轉播因素，預賽是晚上進行，準決賽和決賽都是早上，黃智勇透露，這兩個月就會針對奧運的比賽時程調整，讓王冠閎身體去適應和習慣，早上出賽也能展現最佳表現。

王冠閎除了教練開出的課表，還會視自己身體狀況主動要求加練，他笑說：「希望能維持這樣狀態到東奧，昨天剛倒數百天（國訓中心舉辦辦數百日誓師活動），也給我很大激勵。」他認為奧運初體驗沒特別壓力，時間愈近反而愈亢奮。