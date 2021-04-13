舉重／輸了比賽心情不好？世界紀錄保持人涉嫌開車撞死人

保有男子109公斤級抓舉、挺舉、總和三項世界紀錄的亞美尼亞籍馬帝羅斯揚（Simon Martirosyan），被看好今年東京奧運奪金好手，於今天傳出涉嫌開車撞死人意外，將接受警方調查，而他日前才剛在俄羅斯舉行的歐洲錦標賽輸了比賽。

現年24歲的馬帝羅斯揚，於2016年奧運初試聲就獲得男子105公斤級銀牌(目前奧運新的重量分級為109公斤級)，之後成績精進，贏得2018及2019年世界錦標賽109公斤總和金牌佳績，並寫下世界紀錄，成為目前紀錄保持人。

在剛結束的歐錦賽，馬帝羅斯揚在109公斤級雖抓舉排名第一，但因挺舉三次失敗，最終未能艧得成績，失去奪金機會。

馬帝羅斯揚在返國後，今天傳出開車意外致撞死人，雖初步調查沒有酒精及毒品反應，但涉及造反交通規則，如果被判有罪，將面臨5年刑責，這對他前進奧運是否造成影響，仍有待最後判決。