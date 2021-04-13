網球／法網混雙回歸 詹詠然有望拚連霸

受新冠肺炎疫情影響，去年法網除了延期到9月底才開戰，還取消混雙賽程；今年賽事雖延期一周舉行，但確定迎接混雙回歸，我國好手詹詠然和克羅埃西亞搭檔多迪格（Ivan Dodig）有機會挑戰另類「連霸」。

今年法網原本5月23日開打，上周大會才宣布，為迎接各多觀眾進場，賽事延到5月30日點燃戰火。今年賽事不僅在5月舉行，也迎接混雙回歸，不過從過往的32籤「縮水」成16籤。

詹詠然和多迪格2019年完成法網混雙連霸，成為賽史第一組衛冕成功的混雙組合，但去年因大會取消混雙，無緣挑戰3連霸；今年混雙回歸，「台克」組合有機會朝3連霸邁進。

今年法網總獎金還沒宣布，預期會和去年的3800萬歐元相去不遠；去年單打冠軍獲得160萬歐元，亞軍80萬歐元。