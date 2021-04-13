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名人賽／讚日本料理竟被扣種族歧視帽子 豪乳高球美女怒了

聯合新聞網 / 綜合報導
佩姬對有人說她種族歧視怒了。 擷圖自佩姬IG
佩姬對有人說她種族歧視怒了。 擷圖自佩姬IG

剛結束的高球年度四大賽之一「名人賽」，由來自日本的松山英樹奪冠，寫下亞洲人首度登頂的紀錄，令日本全國為之振奮；不過，值此美國反亞裔人士的時機，一些發言也引起重視，「網紅」豪乳高球美女佩姬(Paige Spiranac)在松山英樹奪冠之後，發了一則推文說，「冠軍晚餐菜單明年將會很火！」結果為她引來種族歧視言論的罵名，氣得她趕緊澄清，「我只是愛日本料理而已。」

這件事起因是一名網友回應她的推文說，「種族歧視言論：佩姬，泰國有辛辣的食物，而非日本。然而妳認為看起來都一樣，對嗎？可恥，妳應該對遠東人道歉。」

然而針對這個指控，讓她覺得莫名其妙，馬上就推文回擊，「老實說，一切都被扭曲了，真是令人噁心。我評論了明年的菜單會有多神奇，是因為我喜歡日本料理。多數冠軍選手料理菜單會以他們家鄉食物為榮，我相信松山英樹也會這麼做。」

究竟佩姬推文是否涉及種族歧視，或是被人誇大，確實見人見智。然而她會被誤解也是其來有自，特別她最近在IG推文，穿著露半乳性感綠夾克，以及穿著綠短裙打球的視頻，其實就是揶揄一向以男性為尊的名人賽，觸怒不少名人賽衛道人士，為此惹來不少爭議，難怪發言會被放大檢視。

現年27歲的美國選手佩姬，青少年時期就開始打球，2015年轉為職業選手，曾在當年打下一座次級職業賽冠軍，結果2016年挑戰取得LPGA(女子美巡賽)資格失利後，便決定從職業退休，等於職業生涯只有短短一年多而已，且未達頂級聯賽的規模。不過，她依舊在IG上秀出各種性感打高球的照片，成為一名「網紅」。

日本料理 種族歧視 網紅 亞裔

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