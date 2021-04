名人賽／讚日本料理竟被扣種族歧視帽子 豪乳高球美女怒了

剛結束的高球年度四大賽之一「名人賽」,由來自日本的松山英樹奪冠,寫下亞洲人首度登頂的紀錄,令日本全國為之振奮;不過,值此美國反亞裔人士的時機,一些發言也引起重視,「網紅」豪乳高球美女佩姬(Paige Spiranac)在松山英樹奪冠之後,發了一則推文說,「冠軍晚餐菜單明年將會很火!」結果為她引來種族歧視言論的罵名,氣得她趕緊澄清,「我只是愛日本料理而已。」

RACIST COMMENT: Paige, Thailand has the spicy food. Not Japan. But then they all look alike, right? SHAME ON YOU!!!!! You should apologize to the entire Far East of planet Earth for the sentence you wrote.

這件事起因是一名網友回應她的推文說,「種族歧視言論:佩姬,泰國有辛辣的食物,而非日本。然而妳認為看起來都一樣,對嗎?可恥,妳應該對遠東人道歉。」

然而針對這個指控,讓她覺得莫名其妙,馬上就推文回擊,「老實說,一切都被扭曲了,真是令人噁心。我評論了明年的菜單會有多神奇,是因為我喜歡日本料理。多數冠軍選手料理菜單會以他們家鄉食物為榮,我相信松山英樹也會這麼做。」

Honestly it’s disgusting how everything gets twisted. I made a comment about how amazing the menu will be next year because I love Japanese food. Most winners create menus to honor where they are from and I would expect Hideki to do the same.