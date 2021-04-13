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蒙地卡羅名人賽／才和納達爾練球 俄名將確診新冠肺炎

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
網球男單世界排名第二梅德維夫傳出染疫。 美聯社
網球男單世界排名第二梅德維夫傳出染疫。 美聯社

本季紅土賽事第一場大賽蒙地卡羅名人賽已點燃戰火，排第2種子的俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）今天卻驚傳新冠肺炎檢測呈陽性，且他昨天還和賽事11屆冠軍「西班牙蠻牛」納達爾Rafael Nadal）練球，為賽事投入震撼彈。

25歲的梅德維夫上月中才擠下納達爾成為世界第2，成為2005年7月後第一位突破塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）、「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）和「英國希望」墨瑞（Andy Murray）壟斷世界排名前2的局面。

蒙地卡羅名人賽排第2種子的梅德維夫，首輪輪空，不料最新新冠肺炎檢測結果出爐，他的結果從陰轉陽，被迫退出單、雙打賽事。

大會已安排梅德維夫隔離，ATP醫療團隊並監控他身體狀況，他也發表聲明說：「無法打蒙地卡羅讓我非常失望，我現在的專注力都放在恢復上，期待能盡快，且安全的回到球場。」

去年6月，約克維奇和妻子也雙雙確診新冠肺炎，痊癒後重返賽場，今年澳網還打下破紀錄的9座金盃。

梅德維夫 納達爾 Rafael Nadal

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