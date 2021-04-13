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影／冬奧開幕倒數百日 蔡英文前往國訓中心扮演神隊友
因新冠肺炎疫情延後一年舉行的東京奧運，明天邁入到數百日計時，今天蔡英文總統特別赴高雄國訓中心為選手加油打氣，為全力備戰的選手和教練獻上祝福。
蔡英文總統致詞時表示，不只是台灣團結守護疫情，全世界也克服挑戰，讓東京奧運如期舉辦，在這個倒數100天的時刻，來到國訓中心，最重要是為所有備戰選手及教練加油。
蔡英文總統也表示去年國際體育賽事變數多，充滿不確定性，即使選手出國比賽防護也很辛苦，但都堅持下來，還用盡全力爭取最好成績，像是戴資穎通過重重考驗，在年初泰國羽球年終賽奪冠，大大振奮國民。
蔡英文總統致詞時也提到，由舉重女神郭婞淳為首的舉重隊，今天就出發烏茲別克塔什干準備亞錦賽，期許選手們帶回好消息，政府也會給予全力的支持。
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