影／冬奧開幕倒數百日 蔡英文前往國訓中心扮演神隊友

因新冠肺炎疫情延後一年舉行的東京奧運，明天邁入到數百日計時，今天蔡英文總統特別赴高雄國訓中心為選手加油打氣，為全力備戰的選手和教練獻上祝福。

蔡英文總統致詞時表示，不只是台灣團結守護疫情，全世界也克服挑戰，讓東京奧運如期舉辦，在這個倒數100天的時刻，來到國訓中心，最重要是為所有備戰選手及教練加油。

蔡英文總統也表示去年國際體育賽事變數多，充滿不確定性，即使選手出國比賽防護也很辛苦，但都堅持下來，還用盡全力爭取最好成績，像是戴資穎通過重重考驗，在年初泰國羽球年終賽奪冠，大大振奮國民。