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東奧／不只拚奧運積分 文姿云：出去就想奪金

聯合報 / 記者曾思儒／高雄即時報導
蔡英文總統出席東京奧運倒數百日活動。記者季相儒／攝影
蔡英文總統出席東京奧運倒數百日活動。記者季相儒／攝影

即將出征葡萄亞準備奧運積分賽，空手道「小清新」文姿云東奧門票幾乎到手，不過她強調，好不容易出國，最後一場積分賽自然有所期待，「出去就是想拿金牌！」

延期一年的東京奧運即將迎接到數百日，今天國訓中心特別舉辦倒數百日活動，蔡英文總統、教育部部長潘文忠、中華奧會主席林鴻道和體育署署長張少熙都親臨國訓中心，戴上特別口罩一起扮演「神隊友」，為目標東奧的選手及教練加油打氣。

中華代表團目前在9種運動取得31席資格，包括田徑、羽球、舉重、柔道、空手道、跆拳道、輕艇、划船、3對3籃球、體操、網球、高爾夫和棒球等13個運動種類，也持續爭取東奧參賽資格。

上月25日接踵新冠肺炎疫苗的文姿云，即將出發葡萄牙參加最後一場積分賽，目前女子55公斤級排名第2的她笑說，很久沒出國，「很興奮！」去年她一度拿到奧運門票，但因空手道東奧門票改變計算方式，資格先被收回，葡萄牙里斯本站後才能重新迎接東奧門票。

羽球的奧運積分計算將在6月15日截止，包括「世界球后」戴資穎、黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋、「一哥」周天成和「羽球王子」王子維都十拿九穩，不過王齊麟認為，門票還沒正式拿到手，還是有點不踏實。

「一哥」周天成目前世界排名第4，東奧倒數百日，他笑說沒特別感覺，「我們已經準備很久了！」

羽球截止積分計算前的賽事還有5月的印度公開賽、馬來西亞公開賽及6月的新加坡公開賽，中華羽將以馬來西亞和新加坡兩站為主，包括「麟洋配」和王子維周四都將接踵新冠肺炎疫苗。

蔡英文總統（右）出席東京奧運倒數百日活動外，還到羽球場關心中華羽球培訓隊備戰情形，和「世界球后」戴資穎交流。記者季相儒／攝影
蔡英文總統（右）出席東京奧運倒數百日活動外，還到羽球場關心中華羽球培訓隊備戰情形，和「世界球后」戴資穎交流。記者季相儒／攝影

羽球 周天成 王子維

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