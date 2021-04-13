東奧／不只拚奧運積分 文姿云：出去就想奪金

即將出征葡萄亞準備奧運積分賽，空手道「小清新」文姿云東奧門票幾乎到手，不過她強調，好不容易出國，最後一場積分賽自然有所期待，「出去就是想拿金牌！」

延期一年的東京奧運即將迎接到數百日，今天國訓中心特別舉辦倒數百日活動，蔡英文總統、教育部部長潘文忠、中華奧會主席林鴻道和體育署署長張少熙都親臨國訓中心，戴上特別口罩一起扮演「神隊友」，為目標東奧的選手及教練加油打氣。

中華代表團目前在9種運動取得31席資格，包括田徑、羽球、舉重、柔道、空手道、跆拳道、輕艇、划船、3對3籃球、體操、網球、高爾夫和棒球等13個運動種類，也持續爭取東奧參賽資格。

上月25日接踵新冠肺炎疫苗的文姿云，即將出發葡萄牙參加最後一場積分賽，目前女子55公斤級排名第2的她笑說，很久沒出國，「很興奮！」去年她一度拿到奧運門票，但因空手道東奧門票改變計算方式，資格先被收回，葡萄牙里斯本站後才能重新迎接東奧門票。

羽球的奧運積分計算將在6月15日截止，包括「世界球后」戴資穎、黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋、「一哥」周天成和「羽球王子」王子維都十拿九穩，不過王齊麟認為，門票還沒正式拿到手，還是有點不踏實。

「一哥」周天成目前世界排名第4，東奧倒數百日，他笑說沒特別感覺，「我們已經準備很久了！」