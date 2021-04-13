東奧開幕倒數百日 蔡英文總統扮演神隊友

因新冠肺炎疫情延後一年舉行的東京奧運，明天邁入到數百日計時，今天蔡英文總統特別赴高雄國訓中心為選手加油打氣，還一起戴上特製的倒數口罩，成為中華代表團的「神隊友」，為全力備戰的選手和教練線上祝福。

東京奧運成史上第一個延期的奧運，雖因疫情影響，東奧組委會已確定不開放海外觀眾觀戰，許多運動的資格賽也受影響，我國好手仍積極備戰，空手道「小清新」文姿云就即將出發葡萄牙拚奧運門票，羽球隊下月也將陸續出征馬來西亞和新加坡。

蔡英文致詞時也提到，由舉重「女神」郭婞淳為首的舉重隊，今天就出發烏茲別克塔什干準備亞錦賽，期許選手們帶回好消息，政府也會給予全力的支持。

延期後的東京奧運將於7月23日開幕，目前中華代表團已取得包含9種運動在內的31席資格，今天也出席倒數百日活動的教育部部長潘文忠提到，從2017台北世大運、2018雅加達亞運到2019拿坡里世大運，中華代表團都有出色神蹟，不斷突破，近年政府的體育預算也不斷提高，今天更是蔡英文任內第7次造訪國訓中心，期待選手接續東奧能以最大力量和努力，「讓世界看到台灣」。