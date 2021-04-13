網球／11月底台維斯盃 18隊、3城市開打

網壇年度國際大賽台維斯盃，今年賽程、地點敲定！台維斯盃決賽更是頂級國家隊的一級戰事，去年因疫情沒打，同樣的18隊將在今年11月25日開戰，將分為6組在奧地利的因斯布魯克、義大利都靈與西班牙馬德里開打，由於19年改版隊數過多導致賽程多、太煩雜，今年也延長從打7天到11天來解決，下一屆起隊伍數將減回16隊。

網壇國際賽台維斯盃

網壇年度國際大戰台維斯盃（Davis Cup）擁有121年的歷史，由國際網協（ITF）舉辦，總計超過130個國家/地區隊伍參賽，總共分出5個等級，多半最受矚目的都是第一等級的世界組決賽，參戰的都是囊括網壇球星的各強國，如奪冠最多的美國，蠻牛領軍的衛冕者西班牙、上一屆亞軍的加拿大等。

去年由於疫情無法開辦，根據《英國廣播公司》報導，今年台維斯盃沿用去年的18隊，這也是19年改版後的第二度18隊參賽，賽程將於11月25日開打，場地分在3個不同城市，包含原本的西班牙馬德里，以及新公佈的奧地利因斯布魯克與義大利的都靈。賽制是18隊分成6組，一個城市負責主辦2組賽事，6個分組龍頭將攜手2個戰績較佳的分組第二，晉級8強淘汰賽。

18隊成絕響

不過，改版後的上一屆賽事引來許多批評，包含賽事變多、排得太緊密，甚至出現上一屆美國打義大利的小組賽，結束時間是當地時間凌晨4點，所以今年賽程從過往的7天加長到11天，同時也得找尋跟馬德里較近的協辦城市，記取上一屆的教訓，讓球員不那麼操勞。

另據《英國體育觀測網》報導，國際網協同時也表態，18隊的決賽版本下一屆就會刪除，將改回原本的16隊、4組模式，而採用多城市協辦是未來的潮流，可能會以4個主辦地（各組都有一個主辦國）為主流，目的是為了讓更多城市的球迷能近距離觀看球星表演。

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