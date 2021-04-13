全中運／划船、輕艇項目大贏家 宜蘭已19金入袋！

全國中等學校運動會宜蘭縣選手代表隊今天授旗出征，前往雲林縣參賽，展現奪金決心。根據目前傳回已經開賽的比賽項目，宜蘭在划船及輕艇兩項比賽中，拿下19金7銀14銅佳績，比去年的總成績9金8銀9銅，呈現大幅躍進，表現相當亮眼。

110年全國中等學校運動會4月17日至4月22日在雲林縣登場，共有21項運動競賽，其中宜蘭縣代表隊選手含隊職員參與506人，報名參加田徑、游泳、體操（競技體操）、桌球、跆拳道、柔道、射箭、角力、自由車、輕艇、划船、滑輪溜冰（競速）共12項競賽，與來自全國各縣市高手同場競技。

全中運宜蘭縣代表隊今天由縣長林姿妙授旗，宜蘭縣體育會理事長蔡岡志接旗。縣長林姿妙鼓勵宜蘭囝仔永不放棄的精神，在競技場大顯身手，為縣爭光鍍金，縣政府長期投注訓練經費補助學校，提供選手完善培育環境，為了讓選手可以得到最好照顧，未來會繼續支持各學校與單項體育團體，培育更多體育好手。

宜蘭縣上屆全中運拿下9金8銀9銅，今年截至目前已完成競賽項目有划船、輕艇比賽，宜蘭奪下19金7銀14銅佳績，其中划船賽事共有21面金牌，宜蘭囊括9金4銀8銅；輕艇競賽有31面金牌，宜蘭勇奪10金3銀6銅，旗開得勝贏得好彩頭。