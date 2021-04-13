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東奧聖火傳遞到大阪 為防疫全程不開放一般觀眾
日本東京奧運聖火傳遞今天與明天在大阪府進行，但大阪因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴大，取消在公開道路傳聖火，僅在萬博紀念公園內繞行傳遞，不開放一般觀眾觀看。
大阪府疫情升溫，大阪市已於4月5日起實施「防止蔓延等重點措施」，要求民眾避免外出、餐廳提早打烊等。
日本放送協會（NHK）報導，聖火傳遞3月25日從福島縣開跑，今天起連續兩天在大阪府進行，跑著包括大阪堺市出身的歌舞伎演員片岡愛之助、落語家桂文枝等90人。
大阪府原先規劃聖火傳遞將經由府內18處地點，但因應疫情擴大，決定取消在公開道路傳聖火，取而代之的是在吹田市的萬博紀念公園內設置環繞園區的跑道，全長約3公里，每名聖火跑者在跑道上接力跑200公尺。
萬博公園也不開放一般觀眾入場觀看傳聖火，僅限每名跑者最多可有4名家人陪同入場觀賞。
另外，今天最後迎接聖火的典禮，將以現場無觀眾與直播方式進行；明天則僅進行簡化的點火儀式。
東京奧運暨帕運組織委員會呼籲民眾，可多利用網路直播收看聖火傳遞。
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