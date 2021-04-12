花式滑冰／北市青年盃落幕 兩天破2700人觀賽創紀錄

110年台北市青年盃滑冰錦標賽落幕，上週兩天賽事吸引近3000人湧進台北小巨蛋冰上樂園觀賽，寫下國內滑冰賽事新紀錄。選手有觀眾加持，賣力演出，台北市體育局長李再立及前教育部參事吳龍山也都親臨現場，感受滑冰的魅力。

台北市體育總會滑冰協會除了感謝太硯室內設計提供頒獎花束外，更特別感謝中央疫情指揮中心及一線醫護人員的辛苦付出，讓國內疫情得到充分控制，本次青年盃也才可以在嚴守防疫規範情況下創下觀賽人數新紀錄，而台北市體育總會滑冰協會為了消化進場人潮，也是有備而來，除了實名制全程電子化外更備了兩台熱感影像感應器，加速了觀眾進場速度。

值得注意的是，新竹市體育會滑冰委員會也投入賽事協辦行列，曾文娟委員表示，委員會105年成立後，在主任委員等人大力奔走下，新竹市從事滑冰運動的人口已呈倍數成長，這次與台北市體育總會滑冰協會合作一方面是希望透過協辦讓更多人知道委員會可以提供的服務，另一方面則是學習比賽的籌辦，以利未來爭取賽事及冰場在新竹市舉辦、建置。

盃賽第二天的家庭娛樂組賽事，無疑是今年青年盃的最大亮點及話題，許多家長與小孩盛裝打扮展現獨特風格，主辦單位未來也將在10月30日登場的台北市中正盃滑冰錦標賽繼續舉辦，盼吸引更多選手與家長一同共襄盛局。

除此之外，這次賽事也吸引多位未來有機會在國際賽場展露頭角的選手參賽，包含成年組「台灣一姐」丁子涵及青年組李宇翔都認為在無法出國移訓、比賽情況下這次賽事剛好可以檢視自己的練習成果，對於準備未來的國際賽是很棒的試煉場。

頒獎。大會提供

頒獎。大會提供

丁子涵。(大會提供)

比賽現場人滿為患，兩天共計達2700人創新高紀錄。(大會提供)

李宇翔。(大會提供)

李宇翔。大會提供

家庭娛樂組與道具秀賽後全體合影。(大會提供)