網球／離開硬地舒適圈 世界第2承認：我討厭紅土

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
俄羅斯好手梅德維夫(圖)。 新華社
俄羅斯好手梅德維夫(圖)。 新華社

上月世界排名升到生涯最佳第2位，俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）， 成為16年來突破網壇「四大天王」固守世界前2的第一位球員，不過生涯10座金盃都在硬地賽場打下的俄羅斯名將承認，本周開始的紅土賽季，自己實在沒那麼喜歡。

「誠實的說，紅土沒有任何我喜歡的東西。」25歲的梅德維夫一一細數紅土球場的缺點，「總是會有很差的彈跳，打完比賽你會變很髒，我真的無法享受紅土球場。」

梅德維夫已經有2次大滿貫決賽經驗，同樣都是硬地，一次是2019年美網，再來就是今年澳網，不過他在紅土比賽也有過代表作，2年前的蒙地卡羅名人賽，他就擊敗過塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic），闖進最後4強。

雖有過不錯戰基，本周蒙地卡羅名人賽首輪輪空的梅德維夫仍說，他必須明白，同樣的揮拍，硬地賽場會出現致勝球，紅土賽場可非如此，「這些都很困難，因為這9到10個月，我都是用習慣的打法出賽，這兩個月必須改變，同時保有我的優點。」

蒙地卡羅名人賽星光熠熠，包括小約、「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）都參賽，為下月底登場的法網暖身。

梅德維夫 羅斯 美網

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