奧會／國際體育事務知能校園宣講 前進港都

中華奧林匹克委員會辦理「國際體育事務知能校園宣講」，首場在國立台北護理健康大學廣受好評，今天前進港都，到國立高雄大學運動健康與休閒學系館宣講，並安排國立體育大學休閒產業經營學系副教授周宇輝擔任講座，分享舉辦國際賽會品牌建立及永續經營專題，鼓勵更多優秀人才成為國際體育事務生力軍。

近年國內運動風氣漸盛且國際交流頻繁，在台所舉辦國際單項運動賽事突破百場，除了提供社會大眾近距離觀賞頂級賽事機會外，間接也帶動周邊景點觀光效益，突顯出舉辦國際賽事的益處與附加價值，更有助提升臺灣國際能見度；中華奧會每年也與各單項運動協會協力合作，安排「國際體育事務人才培訓營」歷屆學員前往各地賽事進行實習與支援，協助主辦單位推動各項賽務工作，如賽會播報、選手檢錄、外賓接待及隨行翻譯等，專業能力及工作態度備受各界肯定與讚許。

為鼓勵更多年青學子們從事國際體育事務工作，發揮標竿借鏡的效果，中華奧會今天特別邀請國體大休閒產業經營學系副教授周宇輝，赴國立高雄大學分享舉辦國際賽會品牌建立及永續經營專題；周宇輝是國內知名賽會場館專家，先後擔任多項國際大型賽會評估委員、副召集人等要職，透過幽默風趣的演講內容，剖析賽會品牌核心價值、定位及執行策略等面向，讓與會人員親臨賽會籌備工作臨場感，帶給該校師生滿滿的收穫與心得。

中華奧會也預告，國際體育事務人才培訓營目前正緊鑼密鼓籌劃中，今年將採分流培訓結合混成教學方式，針對新、複訓學員給予不同的課程內容，其中新訓訂於5月29日至6月6日連續兩個周六、日辦理，複訓學員則在6月19日舉行，屆時相關消息或報名資訊將公布在中華奧林匹克委員會官方網站（https://www.tpenoc.net/）。