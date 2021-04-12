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PGA／松山英樹美國名人賽奪冠 菅義偉：帶來勇氣與感動
日本高爾夫球好手松山英樹今天贏得第85屆美國名人賽（The Masters）冠軍。日本首相菅義偉表示，這是亞洲人首度在此賽奪冠，為日本帶來勇氣與感動。
29歲的松山英樹今天在美國喬治亞州奧古斯塔國家高球俱樂部（Augusta National）緊繃的比賽氣氛下，冷靜一洞又一洞揮出平標準桿和關鍵博蒂，最後幾洞更沉著應戰，第4輪收在高於標準桿1桿的73桿，總桿來到低於標準桿10桿的278桿，以1桿優勢擊敗美國的札拉托瑞斯（Will Zalatoris）拿下歷史性冠軍。
松山英樹成為首位贏得高球大賽冠軍頭銜的日籍男子選手。菅義偉對媒體表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情蔓延長期化之際，松山英樹為日本全國帶來勇氣與感動，這不僅是日本人首度在高爾夫球大賽奪冠，就美國名人賽來說，是亞洲人首度奪冠，真是一大壯舉，期待松山英樹今後更上一層樓。
松山英樹奪冠，穿上冠軍綠夾克，也贏得207萬美元（約新台幣5940萬元）獎金。
喜歡打高爾夫球的日本前首相安倍晉三在推特（Twitter）寫道：「看到日本選手穿上冠軍綠夾克，心想這一天終於到來。由衷為松山選手的壯舉鼓掌。」
曾在高爾夫球大賽5次奪冠的高球傳奇老虎伍茲（Tiger Woods）在推特寫道：「英樹成為日本的驕傲，恭喜英樹與日本達成偉大的成就。這歷史性的美國高球大賽冠軍，將對高球界整體帶來影響。」伍茲今年2月發生嚴重車禍，目前還在休養，未能參加本屆賽事。
松山英樹是繼韓國的梁容銀2009年贏得PGA錦標賽之後，第2位拿下高球大賽冠軍的亞洲男子選手。
日本過去出過兩位高球大賽冠軍，都是女子選手，分別是1977年在LPGA錦標賽封后的樋口久子，以及稱霸2019年英國女子公開賽的涉野日向子。
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