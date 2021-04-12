舉重／郭婞淳領銜 中華隊出征亞錦賽搶東奧門票

為爭取2020東京奧運最大量參賽資格人數，「舉重女神」郭婞淳為首的5位選手，明天將啟程前往烏茲別克塔什干，參加16日到25日舉行的2021亞洲舉重錦標賽；體育署與國訓中心在中華奧運舉重培訓隊出發前除加強防疫教育措施，配合衛福部疾管署疫苗接種作業外，已規劃返國後安排居家檢疫居住及訓練場所，讓選手在無後顧之憂下出國參賽。

體育署表示，東京奧運舉重參賽資格是依據國際舉重總會規定選手須於3個奧運資格積分週期，包括2018年11月1日到2019年4月30日的第1階段積分週期，2019年5月1日到2019年10月31日的第2階段積分週期，以及2019年11月1日至2020年4月30日與2020年10月1日至2021年4月30日的第3階段積分週期，期間選擇參加6次賽事等級，而參加的等級分別有金牌、銀牌及銅牌，每個等級有不同的積分標準；選手必須在每個積分週期至少參加1場次，從6次參賽成績中取其4次最好成績作為計算積分，最後積分排名在該量級前8名將取得參賽資格。

目前培訓隊選手已完成奧運相關5場國際舉重賽事，國際舉重總會列為金牌等級的亞錦賽，是取得東京奧運舉重參賽資格的重要積分賽之一，所獲得的積分也最高，培訓隊為爭取2020東京奧運積分，本次賽事將由多名選手出征，包括目前位居女子59公斤級世界積分排名第1名的郭婞淳、女子71公斤級世界積分排名第8名的陳玟卉、男子61公斤級世界積分排名第12名的高展宏、女子49公斤級世界積分排名第19名的方菀靈選手及男子96公斤級世界積分排名第21名的陳柏任。

培訓隊預計27日返國，並隨即啟動居家檢疫兼訓練方案。為做選手最堅強的後盾，體育署和國訓中心輔導舉重協會分別規劃單一住宿、訓練地點，落實返國後居家檢疫14日及自主健康管理7日外，又能於該期間協助選手繼續有效訓練，健康安全前提下，維持訓練成效，同時兼顧競技運動發展及人民健康安全的雙重政策。