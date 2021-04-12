自由車／吳之皓戲劇化摘冠 成首屆96聯賽最大贏家 

首屆「96聯賽」首站「永不放棄-塔塔加站」昨天落幕，最終出現戲劇性的結局，「台灣女婿」艾伯森（John Ebsen）因車輛過輕，違反規定，失去冠軍資格，由原本第二名的Team Bryton Icefield吳之皓以2小時43分01秒，遞補披上冠軍橘衫，同時還拿下象徵登山王的紅點衫，成為最大贏家。

吳之皓與艾伯森、吳沂璋的三人小組，在賽事里程約50公里處將領先集團盧紹軒與王景徽併吞，形成5人的領先集團，並在終點前12公里的超級陡坡上演激烈攻防，最終由艾伯森突圍殺出，而吳之皓緊追其後抵達終點，雙方差距不到1分鐘。

吳之皓表示，「開賽就覺得此役狀態不錯，萌生挑戰艾伯森的念頭，原本就設定在最後陡坡決勝負，可惜時機沒掌握好。」最終戲劇性封王，吳之皓說，「拿下單站冠軍當然很開心，但還是希望未來能在比賽中真正擊敗他。」

除了冠軍橘衫外，吳之皓也同時包辦了象徵登山王的紅點衫，他說：「拚搶登山點的時候真的很亢奮，彷彿在參加亞巡賽；很感謝96自転車成立聯賽，與Bryton的大力支持和贊助，才能在國內參加如此高張力的賽事。」

而Bryton盧紹軒身為地主選手，在家鄉南投信義鄉披掛登場，他的父母和阿姨也都到場加油，最終他以2小時46分16秒奪得男子菁英組第二名，並收穫衝刺王Bryton藍衫。

女子組前2名同樣由Bryton包辦，來自Bryton美利達的邱聖芯以03小時17分36封后，奧運女將黃亭茵03小時21分31秒，排名第2，大南投車隊王馨慧 03小時25分03秒，拿下第3。

首屆96聯賽也寫下一創舉，比照國際規格，贊助商之一的台灣車衣品牌大廠 Frontier Sportswear 前線國際，現場為領騎榮譽衫、衝刺榮譽衫和登山榮譽衫提供熱轉印模燙字，寫下台灣自由車比賽首次紀錄，印字清晰且美觀，讓車手感受「高規格」待遇，提高車手榮譽感。