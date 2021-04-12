運促會滿周歲 贊「住」教練免費住宿
為感謝選手背後的金牌推手「教練」，成立滿一年的財團法人體育運動發展促進基金會，董事長同時也是凱撒飯店連鎖董事長林鴻道，特別指示集團旗下的9間飯店，提供600個房間，推出專屬教練們的免費住宿方案。
凡服務於高級中等以下各級學校之教師或運動教練，最近5年擔任教練工作達3年以上，且現仍實際指導學校奧運必辦之個人運動種類的選手（射箭、田徑、羽球、籃球、擊劍、足球、體操、柔道、水上運動、桌球、跆拳道、網球、排球、拳擊、輕艇、自由車、馬術、手球、曲棍球、現代五項、划船、射擊、鐵人三項、舉重、角力、帆船、高爾夫、橄欖球），即日起到18日，可於運促會臉書粉絲頁及官網登入報名網址申請。
參與本次教練免費住宿方案的飯店包括台北內湖凱旋酒店、台北阿樹國際旅店、台北凱撒大飯店、台北凱達大飯店、Hotel Cham Cham 趣淘漫旅-台北、板橋凱撒大飯店、Hotel Cham Cham 趣淘漫旅-台南、墾丁凱撒大飯店、Hotel Cham Cham 趣淘漫旅-台東。
林鴻道指出，教練們是金牌推手，本次活動也獲得台灣啤酒公司贊助兩款「金牌啤酒」，一是結合今年東京奧運設計的限量瓶，另一則是現在蔚為風潮，適合運動者飲用的無酒精啤酒，都會在教練入住飯店時當做伴手禮，也求個好兆頭，期許「金牌推手喝金牌，優秀選手拿金牌」。
運促會滿周年，除了教練快樂住宿專案，同時也推出運促會代表人物「鴻道教練」的Line貼圖，設計包括「動滋動滋、加油、辛苦了」等日常對話內容，希望讓體育運動這件事能不斷被大家注意，而這款貼圖也深受運動員及教練喜愛，像是射擊選手楊昆弼、拳擊選手陳念琴等也主動下載使用。
林鴻道表示，要奪得一個金牌一點都不簡單，一個優秀選手的產生是需要很多資源投入，老師及教練的協助、家長的支持，以及選手自己的意志和紀律。台灣絕對有再添一面金牌的潛力，運促會拋磚引玉，希望讓更多人或企業看到我們的願景，大家有錢出錢，有力出力，讓我們選手能在運動場上拿到好成績，未來吸引更多人會買票進場看比賽，帶動國內運動風氣。
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