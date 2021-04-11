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足球／企甲點燃戰火 衛冕軍首戰擺烏龍

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
南市台鋼隊陳威全（黃）與航源FC隊（紅）激烈爭球。圖／中華足球協會提供
南市台鋼隊陳威全（黃）與航源FC隊（紅）激烈爭球。圖／中華足球協會提供

2021華南銀行台灣企業甲級足球聯賽今天4地開戰，衛冕軍南市台鋼隊領先90分鐘，卻在傷停時間自家擺烏龍，遭航源FC隊逼和。

去年冠軍的台鋼，今年補進金靴獎的馬可、北市大同隊的射腳陳瑞杰等，增加進攻火力，去年企甲第5名的航源大抵陣容不變；雙方今天在第一循環首輪碰頭，上半場持球率約在五五波，雙方互有往來，不過都差了臨門一腳，上半場分數仍維持0：0。

下半場雙方都想搶攻，第60分鐘台鋼一腳遠傳，傳給禁區前的陳瑞杰，陳瑞杰帶球起右腳射門，打入球網左側，助隊取得1：0領先。

陳瑞杰加入台鋼的第一場比賽就進球，迫使航源積極搶攻；69分鐘，吳彥澍的起腳偏門，接下來的定位球也沒能把握，一直到下半場傷停補時倒數，安以恩的快攻被斷球，讓航源有了反快攻機會，右路的黃佑威橫傳想給門前的AVESKA，但AVESKA沒有點到，反而是讓台鋼陳威全點進自家大門，隨即主裁判吹起比賽哨音，最終雙方1：1逼和。

台鋼總教練羅智聰表示，今天的表現完全就是輸在自己，「上半場我們就有幾個機會沒有把握，下半場先進球之後，就告訴他們要防守，但他們還是想攻，結果出現了這樣的失誤，不過這也讓我們有更多時間磨合，包括有些大專盃踢完回來的、新加入的球員也還需要再調整狀態。」

在新竹部分，台灣電力隊依然不減本土最佳球隊的稱號，以2：0踢下璉紅台體隊。

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