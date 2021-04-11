射箭／魏均珩維持完美勝率 寒舍企聯續坐龍頭

寒舍集團董事長蔡伯翰特別到場加油，為寒舍集團注入強心針，今天中華企業射箭聯賽以4：1擊敗台南射箭隊，積分16分繼續保住龍頭寶座，其中國手常客魏均珩不僅在個人賽射下4連勝，且連續4輪都貢獻2點勝利，延續百分百勝率紀錄。

企聯第四輪今天在國立體育大學射箭場登場，首場台中銀行和新竹市愛山林互不相讓，第一點女單台中銀譚雅婷6：0勝張容嘉，第二點男單愛山林鄧宇成馬上以6：0勝崔建，扳成1：1；第三點混雙，台中銀隋昀瑾／楊恢哲5：1勝蔡雨芝／黃冠中，但愛山林林詩嘉／蔡雨芝／張容嘉旋即在女團以6：0反撲，2：2再度平手，直到台中銀崔建／楊恢哲／范姜益鴻5：3拿下男團後，才以3：2拿下最後勝利。

協會青年隊和新北凱撒之戰情況相彷，「雷母」雷千瑩以6：2為新北凱撒拿下第一點，但協會青年隊初生之犢不怕虎，蘇于洋男單面對「小胖」陳信夫，一度以0：2、1：3落後，第三輪連三枝10分箭追成3：3，終場7：3逆轉勝。新北凱撒不甘示弱，林芝渝／饒廷宇5：1在混雙獲勝再度取得2：1領先，但隨後協青年隊沒再給凱撒機會，女團施孟君／邱意晴／田文慈6：2、男團蘇于洋／蔡薰毅／張譯中5：1連下兩城，反以3：2後發先至。

壓軸的寒舍集團對台南射箭隊之役，寒舍集團董事長蔡伯翰百忙中特別到場為選手加油打氣，讓寒舍士氣大振，第一點女單林佳恩6：4勝台南隊彭家楙，男單魏均珩接棒6：4再勝，取得2：0。混雙之戰，台南隊葉昱琛／羅正偉以5：1拿下，但接下來兩點寒舍寸步不讓，女團林佳恩／蔡佩綺／謝佩涓5：1贏、男團魏均珩／劉世緯／邱顯傑5：3再勝，4：1大勝而返。