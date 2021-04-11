花式滑冰／太久沒比賽體力不支 李宇翔放眼明年世青錦標賽

110年臺北市青年盃滑冰錦標賽10日起兩天在臺北小巨蛋盛大登場，不僅吸引國內菁英選手參賽，場邊更引來百餘位觀眾場面熱鬧非凡，多位選手也將本次青年盃視為下周國手選拔的重要戰場，每個人都有備而來，國內青年男子組的翹楚李宇翔就表示，距離上次公開比賽已經是去年11月的事了，這次青年盃對於要重新找回比賽張力的自己相當有幫助。

李宇翔今在精英男子青年組短曲首先亮相，拿下了66.80的分數，他與教練施文倡都認為表現沒有非常到位，甚至有點糟糕，李宇翔表示，上次比賽已經是去年11月的事了，畢竟很久沒比賽了今天上場時有點緊張，很多動作及肢體都沒到位，後半段甚至體力不支，只給自己打了50分的不及格成績。

施文倡教練直言，他後半段表現很糟糕，體力分配沒做好，在場上的節奏完全不對，可能跟太久沒比賽有關係，這點需要再多加強，未來目標放在明年的世界青年花式滑冰錦標賽，除了體力的課題外也會針對他的基本滑行基本工做加強，至於他擅長的跳躍動作則持續往三周半目標邁進，施文倡教練說：「目前他五個三周動作都能精準完成，但要在國際賽場上有一席之地，勢必要有三周半的水平，而且他現在正處於青春期，身心靈都在成長，我這邊也會密切觀察他的身體狀況，為他做最適合的安排」。

近兩年受到新冠肺炎疫情影響，滑冰國際賽幾乎停擺，這樣的狀況也讓國內教練傷透腦筋，尤其是要在國際上力拼佳績的選手，李宇翔認為，少了許多比賽，這樣對於臨場反應影響很大，還有面對比賽的心理調整….等，除此之外，過往李宇翔也都會前往美國、日本接受他們冬奧教練佐藤有香及佐藤信夫的指導，這兩年完全停擺狀況下，進步幅度就相對緩慢，雖然首日短曲表現不佳，自己會做好調整備戰明天的長曲，未來則是好好備戰明年界青年花式滑冰錦標賽。

李宇翔。 艾格斯運動攝影公司提供

李宇翔。 大會提供

李宇翔。 大會提供

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