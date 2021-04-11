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UVL／挑戰14連霸失利 台師大收季軍安慰獎

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
台師大張弘燁打穿中原防線。圖／大專體育總會提供
台師大張弘燁打穿中原防線。圖／大專體育總會提供

昨天4強賽落敗，代表台師大挑戰UVL公開男一級14連霸的目標提前夢碎，今天季軍戰球員釋放壓力，以25：20、25：21、29：27直落三擊敗中原大學，109學年最終戰仍以勝利作結束。

昨天台師大意外以1：3敗給彰化師大，從96學年度起締造的賽史最長13連霸紀錄告終，隊長黃正良坦言，完全是受到壓力所影響，臨場沒發揮出應有表現，賽後球員止不住淚水，「回去大家都一起哭了。」

近15年來首度無緣冠軍戰，台師大的失落可想而知，即使今天還要面對季軍戰，黃正良透露說：「大家有點垂頭喪氣，前一天受的影響太大，今天從一早來球場開始，感覺大家態度不是很好。」

身為隊長，黃正良也不斷向隊友們喊話，「雖然沒了連霸，我們還是要有目標，在我眼裡，台師大會強，不是因為你們好或不好、不是看名次，而是過程中的態度。」全隊上了球場也找回開心打球的氛圍，面對去年冠軍戰對手直落三收工，為賽季畫下不完美中的完美句點。

台師大教頭張恩崇提到，選手今天打起毫無束縛，「很歡樂、應對很輕鬆，比賽要的就是這種感覺，今天就算輸了，我也覺得開心。」

原本期待能高捧的冠軍盃最終換成了季軍獎盃，黃正良語帶遺憾說「不是我想要的」，不過張恩崇仍正向面對，教頭說：「雖然有遺憾，仍可以接受，也希望這只是逗點，不是句點。」

台師大球員相互擊掌打氣。圖／大專體育總會提供
台師大球員相互擊掌打氣。圖／大專體育總會提供

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