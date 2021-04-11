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為運動員找更廣出路 台體大研習運動賽事分析

聯合新聞網 / 綜合報導
為運動員找更廣出路，台體大研習運動賽事分析。 中華民國運動賽事分析師協會提供
為運動員找更廣出路，台體大研習運動賽事分析。 中華民國運動賽事分析師協會提供

體育大學培育運動專長學生，但是畢竟菁英頂尖的選手不多，體育大學學生畢業之後的發展，都需要提早做規劃。台體大休閒運動學系副教授張哲維表示，希望透過產學合作，為運動員開創更好的出路，拓展就業管道。

國立台灣體育運動大學休閒運動學系暨休閒運動管理研究所，首次與中華民國運動賽事分析師協會合作，舉辦運動賽事分析證照講習班，邀請專業講師授課，讓學生更了解運動產業。

過去台灣教育受升學主義影響，使體育課程被邊緣化，加上獎牌至上主義等菁英化制度，不少運動員對未來出路感到擔憂，身為培育國內體育人才的搖籃，台體大於3年前首次開授運彩資料分析課程，培養學生第二專長，獲得學子廣大迴響，課程場場爆滿。

台體是國內第一間與運動賽事分析師協會合作的體育大學，積極協助學生考取運動分析師，邀請到運動領域專業講師分享與指導，本場證照講習報名踴躍，吸引超過30人前來上課，學生包含棒球、籃球、劍道和競技啦啦隊等各項運動選手，學員們直呼滿載而歸。

運動員生涯短暫，退役之後都會面臨轉職的抉擇，而運動賽事分析師協會致力於創造更多元的運動分析領域，張哲維期待藉由雙方合作，幫助學生融合知識與實務，增加未來就業選擇和機會，在職場領域有更大的發揮。

張哲維表示，「若競技運動員沒有打進亞運、奧運，運動生涯等於結束，體育系學生可將自己的知識與興趣作更有效的整合，發揮自身專長與經驗，以不同角度來分析運動賽事，相信會更細膩、更到位。」

中華民國運動賽事分析師協會理事長張宏韶表示：「本會希望在與學校老師舉辦研習營的交流時，將運動專業知識與系上專業結合，使學生學習到新的專業，讓未來可以有更多的學生能瞭解未來方向，以更宏觀的角度了解產業發展。」

為運動員找更廣出路，台體大研習運動賽事分析。 中華民國運動賽事分析師協會提供
為運動員找更廣出路，台體大研習運動賽事分析。 中華民國運動賽事分析師協會提供

為運動員找更廣出路，台體大研習運動賽事分析。 中華民國運動賽事分析師協會提供
為運動員找更廣出路，台體大研習運動賽事分析。 中華民國運動賽事分析師協會提供

體育 菁英 奧運 升學

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