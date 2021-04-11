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台東普悠瑪國際鐵人三項賽 成績出爐

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
2021「台東普悠瑪國際鐵人三項賽」51點5公里標準賽，今天在台東進行，1237位選手同場較勁。圖／台東縣政府提供
2021「台東普悠瑪國際鐵人三項賽」51點5公里標準賽，今天在台東進行，1237位選手同場較勁。圖／台東縣政府提供

2021「台東普悠瑪國際鐵人三項賽」51點5公里標準賽，今天在森林公園進行，CHANG.T.C張團畯封王、我國鐵人好手黃于嫣封后，另226超鐵男子組陳凱榮摘冠、女子組楊宜靜摘后。

今天台東森林公園進行標準的51點5公里賽程及226公里賽事，共有1237位選手報名參加，上午6點30分起，共5梯次下水正式展開競賽，內容包括游泳1500公尺、自行車40公里及路跑10公里。

我國多位鐵人三項好手參賽，其中，女子組黃于嫣在51點5公里標準賽以2小時17分58秒封后，CHANG.T.C張團畯，成績2小時0分33秒稱王。

另「鐵人中的鐵人」226公里超鐵賽，男子組陳凱榮以8小時47分35秒封王、女子組楊宜靜則以11小時02分29秒摘后。

我國鐵人三項好手黃于嫣，在女子組51點5公里標準賽，最後以2小時17分58秒封后。圖／台東縣政府提供
我國鐵人三項好手黃于嫣，在女子組51點5公里標準賽，最後以2小時17分58秒封后。圖／台東縣政府提供

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