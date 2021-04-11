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台東普悠瑪國際鐵人三項賽 成績出爐
2021「台東普悠瑪國際鐵人三項賽」51點5公里標準賽，今天在森林公園進行，CHANG.T.C張團畯封王、我國鐵人好手黃于嫣封后，另226超鐵男子組陳凱榮摘冠、女子組楊宜靜摘后。
今天台東森林公園進行標準的51點5公里賽程及226公里賽事，共有1237位選手報名參加，上午6點30分起，共5梯次下水正式展開競賽，內容包括游泳1500公尺、自行車40公里及路跑10公里。
我國多位鐵人三項好手參賽，其中，女子組黃于嫣在51點5公里標準賽以2小時17分58秒封后，CHANG.T.C張團畯，成績2小時0分33秒稱王。
另「鐵人中的鐵人」226公里超鐵賽，男子組陳凱榮以8小時47分35秒封王、女子組楊宜靜則以11小時02分29秒摘后。
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