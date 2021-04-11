路跑／台新女子馬萬人開跑 曹純玉半馬奪冠

2021台新女子路跑「TAISHIN WOMEN RUN TPE」今天從台市政府市民廣場起跑，這場堪稱「最美麗的路跑賽」共吸引近萬名女性跑者參賽，包括台新金控董事長吳東亮的夫人彭雪芬，名將曹純玉則以1小時15分6秒拿下半程馬拉松組冠軍。

台北市副市長黃珊珊、NRC總教練吳文騫、台新銀行環貿金融處副總蘇韻琇、台北市政府體育局局長李再立、中華民國路跑協會理事長范姜瑞、台北霞海城隍廟管理人陳文文、國際女子路跑聯盟（IWRL）副主席陳華恒今天在起點共同鳴槍；萬名跑者中，彭雪芬繼去年完賽10公里，今年更上一層樓挑戰21K半程馬拉松並順利完賽，以身作則希望能帶領女孩兒們迎接疫情後的健康新思維、新挑戰。

「最美董娘」彭雪芬親自領跑21公里半程馬拉松，台新金控董事長吳東亮也以具體行動表達支持，在終點獻上鮮花。

台新金控連續第4年贊助賽事，公司內部運動風氣也因此逐年提升，今年共有300多位同仁及家屬報名參賽，並透過官方訓練夥伴NRC訓練營，為這些勇敢的女孩兒們加強訓練。