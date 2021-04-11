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路跑／台新女子馬萬人開跑 曹純玉半馬奪冠

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
曹純玉奪下半馬冠軍。圖／大漢集團提供
曹純玉奪下半馬冠軍。圖／大漢集團提供

2021台新女子路跑「TAISHIN WOMEN RUN TPE」今天從台市政府市民廣場起跑，這場堪稱「最美麗的路跑賽」共吸引近萬名女性跑者參賽，包括台新金控董事長吳東亮的夫人彭雪芬，名將曹純玉則以1小時15分6秒拿下半程馬拉松組冠軍。

 

台北市副市長黃珊珊、NRC總教練吳文騫、台新銀行環貿金融處副總蘇韻琇、台北市政府體育局局長李再立、中華民國路跑協會理事長范姜瑞、台北霞海城隍廟管理人陳文文、國際女子路跑聯盟（IWRL）副主席陳華恒今天在起點共同鳴槍；萬名跑者中，彭雪芬繼去年完賽10公里，今年更上一層樓挑戰21K半程馬拉松並順利完賽，以身作則希望能帶領女孩兒們迎接疫情後的健康新思維、新挑戰。

「最美董娘」彭雪芬親自領跑21公里半程馬拉松，台新金控董事長吳東亮也以具體行動表達支持，在終點獻上鮮花。

台新金控連續第4年贊助賽事，公司內部運動風氣也因此逐年提升，今年共有300多位同仁及家屬報名參賽，並透過官方訓練夥伴NRC訓練營，為這些勇敢的女孩兒們加強訓練。

 

今天現場還有台新金控冠名贊助的P. LEAGUE+職業籃球聯盟（PLG）隊伍福爾摩沙台新夢想家球員到場，為女孩兒們加油打氣，讓跑者感受到滿滿的鼓舞與歡樂氛圍。

台新女子馬吸引超過萬名跑者。圖／大漢集團提供
台新女子馬吸引超過萬名跑者。圖／大漢集團提供
台北市副市長黃珊珊、NRC總教練吳文騫、台新銀行環貿金融處副總蘇韻琇、台北市政府體育局局長李再立、中華民國路跑協會理事長范姜瑞、台北霞海城隍廟管理人陳文文、國際女子路跑聯盟（IWRL）副主席陳華恒今天在起點共同鳴槍。圖／大漢集團提供
台北市副市長黃珊珊、NRC總教練吳文騫、台新銀行環貿金融處副總蘇韻琇、台北市政府體育局局長李再立、中華民國路跑協會理事長范姜瑞、台北霞海城隍廟管理人陳文文、國際女子路跑聯盟（IWRL）副主席陳華恒今天在起點共同鳴槍。圖／大漢集團提供

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