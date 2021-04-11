足球／小世足公益列車登島馬祖 8歲學員展天份

安聯小小世界盃的「公益回饋列車」最終站在昨（10）日登上馬祖列島，原本擔心足球在民風純樸的馬祖尚未普及，只開放一百位學童報名，未料島上學校才剛公布報名訊息沒多久即額滿秒殺，甚至透過許多私人管道要求參與，這另連江縣政府當局及迷你足球協會相當驚喜，副縣長王忠銘也在致詞時開心表示未來將開放更多足球相關活動讓全島學童都有機會學習足球運動。

王忠銘同時也表示，連江縣有太多課外活動使得學童無法專心上課學習，為了讓學童能與國際接軌，連江縣將取消部分學習項目而專心發展足球，同時配合教育部體育書規劃的學校足球建設工程計畫，將積極與迷你足球協會配合推展國小足球運動，把足球列為體育課基本教財，這項措施使得全島師生振奮，因為足球運動學習門檻低，也不受性別及身材限制，尤其是前不久馬祖也有國小代表隊前往台灣進行國小世界盃複賽。

王忠銘更進一步表示，目前連江縣相當缺乏師資與場地，未來將在每年舉辦裁判講習與教練講習，也會在每所學校積極規劃興建球場，期盼能吸引更多足球專業師資前來馬祖貢獻所學，馬祖人民勤奮有毅力也肯吃苦，只要好好培養相信未來會有不少人才在足球領域上有不錯的發展。

8歲的林芊妤平常最大的休閒活動是直排輪，在校成績也是全班之冠，去年在迷你足球協會推廣的足球活動中偶然接觸到足球，在比賽過程中的表現讓媽媽葉小姐驚喜，她笑說她不知道女兒這麼會踢，如果有機會想往足球領域發展，只要能做好時間管理的話父母完全支持。

「安聯小世足公益回饋列車」已完成4站，已有近300位學童受惠，結合迷你足球協會的力量除了贈送球具之外，也將指導當地對足球有興趣的學童，期望能促進幼兒足球發展外也同時體現安聯人壽在地關懷的企業理念。