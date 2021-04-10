游泳／日女泳將池江奪日錦賽4金 取得兩張東奧門票

罹癌後一度無法贏過任何人的日本泳將池江璃花子，今天勇奪日本游泳錦標賽50公尺蝶式與自由式金牌，證明自己的努力與實力。總計她在日錦賽拿下4金，也取得兩項東奧出賽資格。

20歲的池江4日以57秒77勇奪日本游泳錦標賽女子100公尺蝶式金牌，內定代表日本出賽東奧女子400公尺混合接力項目。這是池江繼2016年里約奧運後，第2度拿下出賽奧運門票。

不僅如此，池江8日又在女子100公尺自由式，以53秒98拿下日錦賽第2金，取得東奧女子400公尺接力出賽資格。

日本放送協會（NHK）報導，兼具日本選拔東奧參賽選手功能的日本游泳錦標賽，今天舉行最後一天賽事，池江在不屬於東奧賽事的女子50公尺蝶式項目中，以25秒56的學生新紀錄拿下金牌；而在女子50公尺自由式項目，也以24秒84的學生新紀錄奪金，但可惜未達到東奧出賽標準的24秒46。

池江在本屆日本游泳錦標賽中，總計拿下女子100公尺蝶式、100公尺自由式及50公尺蝶式、50公尺自由式共4面金牌。

池江賽後受訪時說，獲得4金真是非常高興，能在時間上取得不錯的成績，也慢慢地有能夠接近自己保持的日本紀錄的感覺，「相信早晚可以挑戰自己保持的日本紀錄」。

她說，賽前心裡還為了能不能勝利感到些許不安，但入場瞬間告訴自己絕對要奪勝，「我認為這跟我能取得勝利有關」。

池江說，雖然認為自己應該還可以再表現得更好，但還是很開心能拿下4金。

池江2019年2月對外界宣布自己罹患白血病，震驚日本體壇，之後住院專心接受治療，開始抗癌生活。

池江2019年12月宣布出院，到2020年3月重返睽違一年的泳池練習，隨後在2020年8月正式復出賽事，今年2月在東京都游泳公開賽中拿下50公尺蝶式金牌，然後在本屆日錦賽勇奪4金，並取得兩張東奧參賽門票。