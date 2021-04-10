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普悠瑪鐵人三項賽 張團畯張嘉家連2年封王摘后

中央社 / 記者盧太城台東縣10日電

2021台東普悠瑪鐵人三項今天在台東活水湖登場，113公里賽程由鐵人三項好手張團畯及張嘉家分別拿下男女冠軍，這也是他們連續2年封王摘后。

台東縣政府表示，2021台東普悠瑪鐵人三項賽，226公里超級鐵人賽部分有212名參賽選手，競賽內容包括活水湖游泳3.8公里、自行車180公里、路跑42公里。

另外，113公里鐵人三項賽部分有717名選手，競賽內容包括在活水湖游泳1.9公里、自行車90公里、路跑21.1公里。

台東縣政府表示，113公里賽事下午成績出爐，不分男女的總合成績，第1名是張團畯，成績3小時56分02秒；第2名謝育宏，成績4小時10分37秒；第3名楊博智，成績4小時25分24秒。

女子組前3名成績分別為張嘉家的4小時56分24秒；許靜怡的5小時22分14秒；黃怡佳的5小時28分20秒。226公里部分，預計傍晚過後才會結束，成績明天公布。

另外，明天上午將繼續舉辦51.5公里標準鐵人三項，有1107名選手報名，以及47.5公里二鐵賽有130名選手參加。

鐵人三項

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