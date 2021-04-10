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足球／今夏歐國盃 12主辦城市8座表態開放觀眾進場

中央社 / 瑞士洛桑10日綜合外電報導
2020歐國盃（Euro 2020）足球賽因新型冠狀病毒疫情延至今夏。歐洲足總（UEFA）今天表示，12座主辦城市裡有8座表態，願意根據疫情改善情況，開放觀眾入場。 路透社
2020歐國盃（Euro 2020）足球賽因新型冠狀病毒疫情延至今夏。歐洲足總（UEFA）今天表示，12座主辦城市裡有8座表態，願意根據疫情改善情況，開放觀眾入場。 路透社

2020歐國盃（Euro 2020）足球賽因新型冠狀病毒疫情延至今夏。歐洲足總（UEFA）今天表示，12座主辦城市裡有8座表態，願意根據疫情改善情況，開放觀眾入場。

歐洲足總為紀念歐國盃60週年，這屆賽事採無主辦國的巡迴賽方式，在歐洲的12個城市舉行。

法新社報導，剩下4座尚未表態的城市為慕尼黑、羅馬、畢爾包與都柏林。歐洲足總在聲明裏表示，4個城市要到19日才公布最終決定。

若4城裡有人決定放棄主辦，屆時歐洲足總將把賽事轉到其他主辦城市。

8個城市的開放進場觀眾人數各有不同，聖彼得堡與巴庫開放體育場一半的容納量，布達佩斯計畫在嚴格的入場規定下開放全場。

歐洲足總表示，阿姆斯特丹、布加勒斯特、哥本哈根、格拉斯哥將開放全場1/3到1/4的觀眾；倫敦則確認3場當地舉行的小組賽以及1場16強賽「至少會開放全場1/4的觀眾」，不排除6月11日開賽後會開放更多人。

至於本屆歐國盃兩場4強賽與決賽，也會在倫敦舉行。

歐洲足總表示，各主辦城市保有開放進場觀眾人數的決定權，各種因素都會被主辦城市納入考量，包括最重要的疫苗接種狀況。

歐國盃

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