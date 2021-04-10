自由車／96聯賽明開騎 18國車友挑戰最美路線 

首屆「96聯賽」將於明天舉行，國內頂尖車手傾巢而出，共吸引956人參戰，其中包含313位菁英選手與78位外國車手，其中包括來自英國、法國、德國、加拿大、美國及菲律賓等多達18國車友參加，而今年國內菁英好手彭源堂、虞子諒、杜志濠、盧紹軒、吳之皓與黃亭茵都將同場較勁。

由知名自行車通路品牌「96自転車」發起，聯合地方政府、企業，與台灣自由車運動協會、桃園市體育會自由車委員會共同舉辦的自由車聯賽，本周日在南投舉行開幕戰，且總獎金高達100萬元，將寫下國內車壇的歷史新頁。

「96聯賽」總計有4站，本周由「永不放棄-塔塔加站」揭開序幕，接下來是25日「桃園市長盃錦標賽」、6月26日「永不放棄-武嶺」、以及10月31的「96自転車彰化讚」收官戰；每場賽事同時設有冠軍FULCRUM橘衫、衝刺王BRYTON藍衫和登山王TAYA紅點衫及單站獎金。

首戰「永不放棄-塔塔加站」將由水里鎮水里商工出發，途經信義、合社、最後抵達玉山國家公園塔塔加，全長72公里，總爬升逼近2300公尺，堪稱台灣最美自行車登山挑戰路線。競賽組將角逐衝刺積分、登山積分以及總排名積分、更有上千挑戰組騎行於美麗的大山大水，以永不放棄的精神挑戰自我。

本賽事比照UCI規格舉辦，為了鼓勵年輕選手參加，設有U15、U17、U23和菁英組，且各分組皆設有獎金，96自転車董事長楊倩玉也表示，台灣擁有最好的騎行環境，包含平路、丘陵、高山等等對於訓練選手是最棒的環境；當然，台灣先天的地理優勢也能提供騎行愛好者自我挑戰，所以「96聯賽」結合各形態賽事，也是聯賽一大特色。

首戰「永不放棄-塔塔加站」屬於丘陵、登山地形，對於中長坡型的選手盧紹軒相對有利，加上又是地主選手，他透露，「如果有機會當然會嘗試搶單站冠軍，家人也會到場加油，希望能幫助車隊奪下成軍後在聯賽的首勝，同時也把榮耀獻給家人。」

環台賽國手彭源堂上月中旬摔車，身體痠痛，所幸並無大礙，本次仍獨自參賽，擅長衝刺的他透露，「仍會以單站冠軍為主要目標，如果要搶衝刺點，恐會耗費過多體力，對於比賽後段的登山很不利。雖然本次仍沒有隊友協助，獨自參賽，但仍會拚盡全力，挑戰最高榮耀。」