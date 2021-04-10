快訊

李義祥叫阿好「肉身擋太魯閣號」？台鐵回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PGA／潘政琮回穩仍未能晉級 前球王、去年冠軍也遭淘汰

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
加入前球王麥克羅伊（Rory McIlroy）和衛冕者強森的行列，潘政琮在名人賽打完兩輪未能晉級。 美聯社
加入前球王麥克羅伊（Rory McIlroy）和衛冕者強森的行列，潘政琮在名人賽打完兩輪未能晉級。 美聯社

總獎金1150萬美元的美國名人賽，首輪表現不佳的我國好手潘政琮，儘管在第二輪表現回穩打出低於標準桿1桿的成績，但兩輪打完以150（＋6）桿成績未能越過晉級線，而同樣遭到淘汰的還包括前球王麥克羅伊（Rory McIlroy）和衛冕者強森（Dustin Johnson）。

潘政琮去年在名人賽打出低於標準桿10桿的成績，以我國史上最佳的並列第7名作收，並取得今年的參賽門票，不過在昨天的首輪賽事中，他卻在前9洞遇到不小亂流，還吞下一次三柏忌，單日以高於標準桿7桿成績作收，並列第80名。

不過今天的第二輪賽事潘政琮表現也逐步回穩，前九洞他就抓下3鳥但也吞下2柏忌，後九洞則是抓下1鳥吞1柏忌，第二輪以低於標準桿1桿成績繳卡，不過兩輪打完仍高於標準桿6桿，未能越過晉級線。

至於前北愛爾蘭前球王麥克羅伊、去年奪冠的美國強森，也分別以兩輪高於標準桿6桿和5桿遭到淘汰，至於首輪以低於標準桿7桿領先的英國老將羅斯（Justin Ross），今天則是繳出平標準桿的成績，但仍是靠著首輪的優異表現以1桿之差保持領先。

潘政琮 麥克羅伊 強森

延伸閱讀

PGA／潘政琮名人賽首輪遇亂流 暫時並列第80名

PGA／名人賽點燃戰火 潘政琮轉播看得到

PGA／重返名人賽放眼前20名 潘政琮難忘三明治美味

PGA／再戰名人賽 潘政琮目標拚冠

相關新聞

PGA／潘政琮回穩仍未能晉級 前球王、去年冠軍也遭淘汰

總獎金1150萬美元的美國名人賽，首輪表現不佳的我國好手潘政琮，儘管在第二輪表現回穩打出低於標準桿1桿的成績，但兩輪打完...

自由車／96聯賽明開騎 18國車友挑戰最美路線 

首屆「96聯賽」將於明天舉行，國內頂尖車手傾巢而出，共吸引956人參戰，其中包含313位菁英選手與78位外國車手，其中包...

驚！懷胎8月跆拳道比賽奪冠 奈國女將卻換來不少罵聲

日前在奈及利亞舉辦的全國性跆拳道賽，一名女將艾德莉絲(Aminat Idrees)，在懷胎8個月下，最終奪下冠軍，畫面一出令人震驚，雖她參加的是展現個人動作的品勢項目，而非對打項目，但此舉仍有不少人認

北市青年盃滑冰賽周末登場 未來之星磨刀霍霍

110年台北市青年盃滑冰錦標賽本週六、週日將在台北小巨蛋冰上樂園滑冰場舉行，這也是青年盃連2年舉辦非閉門賽，預計將湧入大批民眾進場觀賽。 自2020年初疫情爆發後，台灣選手苦無國際賽機會，頂尖選

東奧聖火傳遞多舛 大阪擬不公開愛媛沖繩盼縮減

正在進行的東京奧運聖火傳遞受到疫情影響而命運多舛，除了大阪府正研擬取消公開傳遞、改為無觀眾進行，愛媛縣、鳥取縣與沖繩縣也...

田徑／5月東奧測試賽 陳奎儒備戰找回狀態

「台灣欄神」陳奎儒去年底歷經左腿筋膜撕裂大傷，今年重新出發，除要穩住世界排名、前進奧運，也預計5月7日搭機前往日本東京參...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。