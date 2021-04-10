PGA／潘政琮回穩仍未能晉級 前球王、去年冠軍也遭淘汰

總獎金1150萬美元的美國名人賽，首輪表現不佳的我國好手潘政琮，儘管在第二輪表現回穩打出低於標準桿1桿的成績，但兩輪打完以150（＋6）桿成績未能越過晉級線，而同樣遭到淘汰的還包括前球王麥克羅伊（Rory McIlroy）和衛冕者強森（Dustin Johnson）。

潘政琮去年在名人賽打出低於標準桿10桿的成績，以我國史上最佳的並列第7名作收，並取得今年的參賽門票，不過在昨天的首輪賽事中，他卻在前9洞遇到不小亂流，還吞下一次三柏忌，單日以高於標準桿7桿成績作收，並列第80名。

不過今天的第二輪賽事潘政琮表現也逐步回穩，前九洞他就抓下3鳥但也吞下2柏忌，後九洞則是抓下1鳥吞1柏忌，第二輪以低於標準桿1桿成績繳卡，不過兩輪打完仍高於標準桿6桿，未能越過晉級線。

至於前北愛爾蘭前球王麥克羅伊、去年奪冠的美國強森，也分別以兩輪高於標準桿6桿和5桿遭到淘汰，至於首輪以低於標準桿7桿領先的英國老將羅斯（Justin Ross），今天則是繳出平標準桿的成績，但仍是靠著首輪的優異表現以1桿之差保持領先。