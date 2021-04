驚！懷胎8月跆拳道比賽奪冠 奈國女將卻換來不少罵聲

日前在奈及利亞舉辦的全國性跆拳道賽,一名女將艾德莉絲(Aminat Idrees),在懷胎8個月下,最終奪下冠軍,畫面一出令人震驚,雖她參加的是展現個人動作的品勢項目,而非對打項目,但此舉仍有不少人認為不妥,批評她不該冒險進行比賽。

艾德莉絲賽後說,「我感覺很好,而且懷孕前就一直在練習,現在也沒有什麼不同。」

面對外界的批評,艾德莉絲也說了,「很多人不知道跆拳道運動到底是什麼?有品勢及對打兩個項目,而我參加的只是品勢的比賽。」

不過,品勢即使並非接觸性的對打,但為了展現力與美,動作的力度及大幅度的動作,這點是令人憂心之處。

但她最後說了,「我覺得並沒有風險,所以決定嚐試一下。醫生和主辦單位,都證明我可以參加品勢比賽。」

An inspiring outing by heavily pregnant Aminat Idrees who won a gold medal for Lagos at the ongoing National Sports Festival in Benin, Edo State.



Aminat Idrees who is 8 months pregnant won gold in the Mixed Poomsae category in Taekwondo pic.twitter.com/rr4fxJCfMs