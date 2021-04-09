驚！懷胎8月跆拳道比賽奪冠 奈國女將卻換來不少罵聲

日前在奈及利亞舉辦的全國性跆拳道賽，一名女將艾德莉絲(Aminat Idrees)，在懷胎8個月下，最終奪下冠軍，畫面一出令人震驚，雖她參加的是展現個人動作的品勢項目，而非對打項目，但此舉仍有不少人認為不妥，批評她不該冒險進行比賽。

艾德莉絲賽後說，「我感覺很好，而且懷孕前就一直在練習，現在也沒有什麼不同。」

面對外界的批評，艾德莉絲也說了，「很多人不知道跆拳道運動到底是什麼？有品勢及對打兩個項目，而我參加的只是品勢的比賽。」

不過，品勢即使並非接觸性的對打，但為了展現力與美，動作的力度及大幅度的動作，這點是令人憂心之處。

但她最後說了，「我覺得並沒有風險，所以決定嚐試一下。醫生和主辦單位，都證明我可以參加品勢比賽。」

An inspiring outing by heavily pregnant Aminat Idrees who won a gold medal for Lagos at the ongoing National Sports Festival in Benin, Edo State.



Aminat Idrees who is 8 months pregnant won gold in the Mixed Poomsae category in Taekwondo pic.twitter.com/rr4fxJCfMs — National Sports Festival 2020 (@nsf_edo) April 5, 2021