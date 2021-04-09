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北市青年盃滑冰賽周末登場 未來之星磨刀霍霍

聯合新聞網 / 綜合報導
賴岑晰。 大會提供
賴岑晰。 大會提供

110年台北市青年盃滑冰錦標賽本週六、週日將在台北小巨蛋冰上樂園滑冰場舉行，這也是青年盃連2年舉辦非閉門賽，預計將湧入大批民眾進場觀賽。

自2020年初疫情爆發後，台灣選手苦無國際賽機會，頂尖選手皆已超一年未出國比賽，由臺北市體育總會滑冰協會所舉辦的青年盃，已成為國內的頂尖賽事，本屆參賽人數破300人，其中包含女子組丁子涵、男子組李宇翔等國內翹楚都將出賽。

14歲的李宇翔去年「越級」比賽，生涯首度離開少年組，就技驚四方，表演中完美展現所有三周跳與組合連跳動作，且連兩天的賽事都掄元，今年預計會加入更困難的動作，備受期待。

年僅15歲的丁子涵已是目前台灣的滑冰一姊，目前已能完成5種三周跳，本次比賽有機會挑戰更高難度三周半跳邁進。基層教練表示，「疫情可能會讓選手的技術停滯，少了高張力的國際賽，無法激發潛能。丁子涵是國內頂尖選手，原本有機會爭取參加世錦賽，但今年也無緣挑戰。」

本屆青年盃也有諸多未來之星磨刀霍霍，準備證明身手，年僅8歲的賴岑晰，小小年紀就能完成4種2周跳，潛力更甚同齡的丁子涵。

住在台中的賴岑晰每周六一早北上到台北小巨蛋冰上樂園滑冰場苦練，周日才返回台中，每周僅2天的訓練，實力卻突飛猛進，被視為是「滑冰神童」。

郭慶豐透露，「賴岑晰擁有出色的柔軟度和超齡的旋轉技巧，但比賽經驗較不足夠，生涯前2次比賽都有些怯場，出現失誤，但近期已漸入佳境，表現也更平穩，這次青年盃就是很好的試煉場。」

本次青年盃也有新的亮點，主辦單位特別舉辦親子合作的競賽，比賽內容著重在家庭成員的相互配合以及動作的編排與音樂的契合度，希望藉由這場比賽，提升親子間的互動，同時也讓家長體驗花式滑冰的挑戰性與困難度。

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