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田徑／5月東奧測試賽 陳奎儒備戰找回狀態

中央社 / 台北9日電
「台灣欄神」陳奎儒。中央社
「台灣欄神」陳奎儒。中央社

「台灣欄神」陳奎儒去年底歷經左腿筋膜撕裂大傷，今年重新出發，除要穩住世界排名、前進奧運，也預計5月7日搭機前往日本東京參賽奧運測試賽，希望在這場大賽找回過往節奏。

陳奎儒在2019年台灣田徑公開賽男子110公尺跨欄決賽，飆出13秒34全國新猷，距東京奧運參賽標準只差0.02秒，沒想到去年因疫情打壞備戰計畫，加上年底又遭逢傷勢侵襲，今年至今3場出賽，他都僅跑出超過14秒的成績。

事實上，陳奎儒傷勢原本預計須休養半年，結果他只用2個月就重返賽道，他透露，目前傷勢已痊癒，只差在比賽的強度和氣氛有些生疏，希望透過比賽找回過往比賽的感覺。

不過指導教練王國慧認為，陳奎儒目前的問題出在心理，主要是還未從去年受傷的陰影中走出來，「他在潛意識起跑還是會收力，不敢全力去做。」

好消息是，東京奧運男子110公尺跨欄共有40個參賽名額，每個國家最多只能有3名選手參賽，扣除已達標的18人，還有22個名額，陳奎儒目前積分排在第4，只要能在6月29日前穩住排名，就可取得奧運門票。

為鞏固奧運積分，陳奎儒將於5月7日搭機前往日本東京參加測試賽，而台灣共計有7名選手參加，他說：「這應該是亞洲級積分最高的賽事。」

因要前往日本，陳奎儒日前也完成疫苗接種，他苦笑說，他算是少數副作用比較嚴重的代表，除了注射完3天內高燒到39度，還會頭痛、腹瀉，所幸休息3天後目前已無大礙，只希望屆時測試賽可以如期舉辦。

陳奎儒 田徑

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