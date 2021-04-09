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全中運僅拿過第7名 陳奎儒如今成代言人放眼奧運

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
110年全中等學校運動會將在17日於雲林縣登場。記者劉肇育／攝影
110年全中等學校運動會將在17日於雲林縣登場。記者劉肇育／攝影

110年全中等學校運動會將在17日於雲林縣登場，今天在台北舉行的全國記者會中包括教育部長潘文忠、雲林縣長張麗善和雲林子弟、代言人陳奎儒都到場站台，期待提供給來自全國各地的選手最棒的發揮舞台。

今年全中運將舉辦21個競賽種類，較往年新增了木球、擊劍、划船、自由車及輕艇5種類，預計將會有1萬7000名選手參賽，將會是歷屆全中運參賽人數最多的一屆。

對於雲林相隔34年再一次舉辦全中運，張善麗在今天記者會上也強調，將會提供所有參賽隊職員「4大好感」，包括服務有感、尊榮有感、貼心有感和參與有感，並打出「精采飛揚、雲林上場」的賽事口號。

而這次全中運也邀請到雲林子弟、男子110公尺跨欄全國紀錄保持人陳奎儒擔任賽事代言人，他透露雖然過去參加全中運時成績並不算特別突出，高中時僅拿下過第7名，但他也鼓勵所有參賽選手能夠全力以赴，有一天能夠邁向國際舞台。

距離東京奧運達標僅有0.02秒差距的陳奎儒，仍有機會靠著奧運積分取得奧運參賽資格，日前他也已經完成新冠肺炎疫苗注射，並計畫在5月前往東京參加測試賽力拚積分，「全中運能夠在家鄉舉辦真的讓我很開心，也希望未來有更多全國性的體育賽事能來雲林。」

今年全中運也結合雲林傳統布袋戲加上動漫元素，打造專屬獎偶提供給獲牌選手，一亮相就獲得很高的詢問度，將賽事成功結合地方特色。

全中運 陳奎儒 自由車

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