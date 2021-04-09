PGA／潘政琮名人賽首輪遇亂流 暫時並列第80名

我國高球一哥潘政琮今天重返PGA名人賽舞台，不過卻在首輪打出高於標準桿7桿的79桿成績，暫時並列第80名，而英國老將羅斯（Justin Rose）則是以65（－7）桿成績暫居領先。

潘政琮去年11月在名人賽以總桿數低於標準桿10桿成績，寫下我國史上最佳的並列第7名，也讓他順利取得今年參賽門票，而相隔5個月再一次回到名人賽舞台，他卻在首輪遭遇亂流。

從第1洞出發的潘政琮，今天在第三洞就順利抓下小鳥，不過卻也成為他首輪唯一的進帳，接下來他在4、5、7洞都吞下柏忌，第9洞更是吞下一次三柏忌，前9洞打完已高於標準桿5桿，後9洞潘政琮在第11洞再度吞下一次雙柏忌，不過後7洞表現也慢慢回穩，雖然沒有小鳥進帳，但也未再吞下柏忌，首輪打完以79（＋7桿）成績暫時並列第80名。

至於40歲的英國老將羅斯則是在首輪賽事中獨走，他單日共抓下7小鳥、1老鷹，吞下2柏忌，以低於標準桿7桿的成績，領先第二名的美國選手哈曼（Brian Harman）、日本選手松山英樹4桿，羅斯生涯曾兩度在名人賽拿下第2名的成績，今年則是有望問鼎生涯首冠。